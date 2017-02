Aceptan a padres de víctimas de AMIA como querellantes en la causa que denunció Nisman

El juez federal Ariel Lijo aceptó hoy a Luis Czyzewski y a Mario Averbuch, padres de Paola y Yanina, víctimas del atentado a la AMIA, como querellantes en la causa abierta por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios de su gobierno por encubrimiento a los iraníes acusados del ataque terrorista a la mutual judía en 1994.

Después de un largo período de dilaciones, en diciembre pasado la Cámara Federal de Casación Penal ordenó impulsar la investigación tras una acción de la DAIA y la denuncia de Nisman recayó en el juez Lijo.

Ahora también fueron aceptados como querellantes Czyzewski y Averbuch, informó su abogado, Juan José Ávila, a la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Otros acusados son el ex canciller Héctor Timerman (quien apeló la resolución que ordenó la investigación), el diputado Andrés Larroque, el dirigente kirchnerista Luis D'Elía, el dirigente proiraní Jorge "Yussuf" Khalil, el ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia, el supuesto espía Ramón "Allan" Bogado y el líder de "Quebracho" Fernando Esteche.

Pero recientemente el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la instrucción y pidió 32 medidas de prueba, agregó a la lista de imputados al ex ministro de Planificación Julio de Vido, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)Oscar Parrilli, al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y a la ex Procuradora General del Tesoro Angelina Abbona.