Acuerdo salarial de bancarios: contraofensiva de un camarista

Uno de los camaristas que avaló el aumento salarial a los bancarios, Enrique Arias Gibert, rechazó el pedido de juicio político que el Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura. “Es sorprendente. Es como si procesaran a un diputado por hablar en el recinto”, se quejó el magistrado.

El último día de enero, la Sala de Feria de la Cámara Laboral, integrada por Arias Gibert y Graciela Marino, dictó una cautelar que ordenó el cumplimiento del acuerdo que habían cerrado los bancarios con las cámaras del sector. El aumento convenido fue del 24,12%.

“Lo que no se puede admitir es la lectura malintencionada. Yo tengo que aplicar el derecho. Yo soy juez desde 1989, es un poco tarde para darse cuenta de mi supuesta falta de idoneidad”, rechazó Arias Gibert.

El camarista también defendió a su colega Marino. “La doctora tuvo premio a la excelencia. No tengo forma de saber por qué lo hacen. Ni siquiera integré Justicia Legítima”, apuntó.

Según argumentó, “hay una denuncia que plantea la Asociación Bancaria que tenía un acuerdo paritario. Dicen que se estaba impidiendo continuar con las negociaciones. No dimos ni un aval ni un no aval. Dijimos que el ministro de Trabajo puede intervenir, pero no en un derecho que no es ni del Poder Judicial ni el Ejecutivo”, explicó el magistrado.

“El Estado no se puede meter si no hay una regla de derecho que lo habilite. Se hizo lugar cautelarmente. Si la Asociación Bancaria no iniciaba la demanda, en diez días iba a caducar. Decimos que el Presidente no puede intervenir porque lo dice la Constitución”, concluyó el camarista.