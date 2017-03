Advierten por la falta de creación de puestos de trabajo

Según estadísticas oficiales publicadas por el Indec, el desempleo alcanzó en la Argentina, a fines de 2016, el 7,6%, afectando a más de 937.000 personas, mientras que 1,2 millones tienen problemas de empleo o están subocupadas. Estas cifras implicaron una caída de 1,1 puntos respecto a los tres meses previos. Sin embargo, un informe de una consultora privada destacó que “la reducción de la tasa de desocupación obedeció a que hubo una salida neta de individuos del mercado de trabajo pero no hubo una mayor creación de puestos de trabajo”.

El escrito también resalta que, de cara a las elecciones legislativas, aún no queda claro “cuán intensa será la creación neta de empleo”. En este marco, también se redujeron las expectativas positivas de creación de empleo. “La diferencia de quienes esperan un aumento de su dotación y aquellos que pronostican una baja fue positiva en solo un 4%, por debajo del 6% observado en las dos encuestas anteriores”, indicó el escrito.

Respecto a las perspectivas laborales para este año, el informe sostuvo que “hay sectores, como el agro, que muestran una fuerte recuperación, pero no son intensivos en mano de obra”. Situación similar vive la industria, uno de los sectores más afectados por la crisis. Respecto a esto, el secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ángel Ponte, sostuvo que “la industria es el área que va a tener que encontrar un nuevo piso”. Al mismo tiempo, reconoció: “En la Argentina, la demanda laboral es incierta, y hay mayor demanda que oferta. Si le pregunto a una empresa cuál va a ser su demanda laboral para el año próximo, no sabe qué responderme. El horizonte económico está tan poco claro que no se sabe”.