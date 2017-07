Advierten que se profundizó el déficit de la cuenta corriente

El desequilibrio en el primer trimestre creció un 40%. En 2006 había un superávit del 2,8%. Diez años después, el rojo alcanzó el 2,7%

Un nuevo informe de una consultora privada alertó que se profundizó el déficit del saldo de Cuenta Corriente (CC) durante el primer trimestre de 2017. Según el escrito, el desequilibrio en ese período au­mentó un 40% interanual: en base a cifras oficiales del Indec, el déficit de la CC alcanzó poco más de US$ 6.800 millones, convirtiéndose en el mayor desequilibrio de los últimos años, tanto en términos del Producto Bruto Interno (PBI) como en millones de dólares.

En escala macro, en la última década se pasó de un superávit del 2,8% del PBI en 2006 a un déficit del 2,7% del PBI en 2016. La CC está compuesta por las operaciones corrientes del país con el resto del mundo y sus principales componentes son el saldo comercial de Bienes, de Servicios y de Rentas. Este último, por su parte, refiere a las utilidades de las empresas y al pago de intereses.

El deterioro significativo encuentra sus causas, principalmente, en la pérdida de competitividad cambiaria. Con la escalada que protagonizó el dólar en las últimas semanas, el peso argentino no logra alcanzar una significativa recuperación de competitividad: los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), conducido por Federico Sturzenegger, muestran que aun con la devaluación del peso, la competitividad cambiaria volvió a niveles de febrero de este año.

Este atraso se refleja no solo en el déficit de la CC, sino en los intercambios comerciales y de servicio. De enero a mayo, la balanza comercial cerró con resultados negativos, acumulando un déficit de US$ 1.863 millones, frente al superávit de US$ 515 millones logrado en el mismo período de 2016.

“La persistente inflación profundizó el atraso cambiario en los primeros meses del año, lo que tuvo impacto en el saldo de la cuenta corriente. De esta manera, tomando el acumulado de los últimos cuatro trimestres, el rojo de esta cuenta alcanzó un 3% del producto”, destacó el escrito.

“El deterioro de la cuenta de Bienes y de Servicios no es una novedad respecto de lo que se venía mostrando en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de profundización del atraso cambiario, mayor apertura comercial y recuperación de la actividad en los primeros tres meses de 2017”, evaluó.

Por último, el informe explicó que las mayores pérdidas de divisas se dieron en el sector de rentas, con un pago al exterior de forma neta un 28% superior respecto a 2016.