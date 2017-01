Ahora la Justicia cree que Nisman murió un día antes de ser encontrado

Según los nuevos investigadores, la fecha sería la noche del sábado 17 de enero. La defensa de Lagomarsino lo descarta.

La fecha y hora en la que murió el fiscal Alberto Nisman es uno de los grandes misterios que la Justicia Federal trata de reveler desde que tomó la causa en septiembre pasado. A casi dos años de que el cuerpo fuera encontrado en el departamento en Puerto Madero, los investigadores creen que el exfiscal murió un día antes de que fuera hallado.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal de la causa, Eduardo Taiano se inclinan por la hipótesis de que fue el sábado a la noche el momento en el que el fiscal que había denunciado 4 días antes a Cristina Kirchner, recibió un disparo en la cabeza.

Esta fecha es rechazada por la defensa del técnico informático, Diego Lagomarsino, porque se acerca mucho al horario en el que el asistente del fiscal reconoció que fue a la Torre Le Parc y le entregó el arma desde donde se efectuaría el disparo y que sería encontrada al lado del cuerpo de Nisman.

El abogado de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro, dijo al matutino que los indicios en los que se basan estas sospechas “parten de una lectura parcial de las constancias del expediente". E insiste: "Nisman murió entre las 11 y las 13 del domingo, no el sábado a la noche".

Sin embargo, la hora del sábado a la noche es considerada plausible no sólo por los querellantes, sino también por los propios investigadores judiciales a partir de los siguientes indicios:

1) Parece que el teléfono de Nisman hubiera nacido ese fin de semana. "Resulta llamativa la ausencia de registro de comunicaciones telefónicas y mensajes de texto", dijeron de manera unánime los peritos, que no encontraron registros de llamadas entrantes y salientes anteriores al 18 de enero de 2015 a las 13:46:45, ni tampoco hay registros de mensajes de texto o SMS anteriores al día 18 de enero de 2015 a las 9:51:42". El borrado fue manual no remoto, remarca Federico Casal, abogado de las hijas de Nisman. Hubo que hacerlo en el lugar. Entre las llamadas que desaparecieron están las que le hizo la ministra Patricia Bullrich. En el juzgado no descartan esta idea de la presencia de una tercera persona en el departamento para borrar el teléfono.

2) La computadora tiene alteraciones en los mecanismos de tiempo. Con eso es probable que los ingresos a Internet que se registraron el domingo a la mañana no hubieran tenido lugar a esa hora, sino el sábado, apunta el abogado Manuel Romero Victorica, de las hijas de Nisman. No se hizo un uso remoto de la máquina.

3) La posición del cuerpo: las fotos policiales muestran a Nisman con su cabeza contra la abertura de la puerta con la mano izquierda sobre el estómago, doblada en forma de L, con el brazo derecho doblado sobre sí mismo, la mano junto a la frente. El médico de Swiss Medical José Carrera Mendoza lo describe con el brazo derecho extendido y el arma del lado izquierdo de la cabeza. Cuando en la causa aparece debajo de su cuerpo, apenas asomada.