Alarma en la educación: la mitad de los chicos no comprenden textos











El Gobierno presentó los resultados de la evaluación Aprender y sostuvo que 7 de cada 10 chicos que terminan el secundario “no tienen los conocimientos básicos”. La prueba se realizó el año pasado entre alumnos de 31.000 escuelas primarias y secundarias

El Presidente de la Nación Mauricio Macri presentó ayer en la Residencia Presidencial de Olivos los resultados del Operativo Aprender, el examen educativo realizado en octubre del año pasado. Allí anunció que los resultados arrojaron que siete de cada diez chicos que terminan el secundario “no tienen los conocimientos básicos en Matemáticas”, en tanto que “la mitad” (en referencia a cinco de cada diez) no comprende los textos.

Acompañado del ministro de Educación, Esteban Bullrich, el mandatario comunicó el diagnóstico obtenido por el plan que midió y calculó los aprendizajes de los estudiantes. “Hicimos estas pruebas porque queremos mejorar y la única forma de hacerlo es saber dónde estamos parados y en qué estamos fallando”, sostuvo Macri.

“Cuatro de cada diez alumnos de sexto grado del primario no comprenden textos, y del privado dos”, por lo que manifestó que este dato “también marca la terrible inequidad” entre la escuela pública y la privada, lamentándose por quienes “tienen que caer en la escuela pública”. En este sentido, aseguró que enviará al Congreso un proyecto para mejorar la calidad educativa.

Macri agradeció a “las familias y los docentes” por aceptar la prueba y afirmó que “la educación nos conecta con la honestidad”. Por otro lado, el Presidente se mostró optimista asegurando que “vamos a mejorar, estamos convencidos. Estamos aplicando políticas concretas como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires”.

Cifras que preocupan

El ministro Bullrich informó que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para mejorar la calidad en la educación pública contempla que hasta 2026 el 100% de las escuelas tengan jornada extendida, que se reduzca un 70% el abandono escolar, y que se realicen cambios en la carrera docente. “Era necesario medir si las políticas que llevamos adelante mejoran o no la calidad educativa”, sostuvo el funcionario.

“El nivel socio económico es un gran predictor del resultado educativo, eso marca claramente que el sistema está fallando, que se necesita resolver el problema de calidad. La eva­luación demuestra que no hubo progreso en la calidad educativa”, sentenció Bullrich, y apuntó contra el “ausentismo docente” en las escuelas secundarias.

“La evaluación revela un problema general enfatizado en Matemáticas: siete de cada diez estudiantes no alcanzan un nivel satisfactorio. En el secundario la mitad carece de comprensión lectora. Cuatro de cada diez tienen problemas en Sociales y tres de cada diez, en Naturales”, informó el ministro.

“Los problemas tienen solución, por eso estamos lanzando un sitio del Instituto Nacional de Formación Docente para que todos los docentes se capaciten y mejoren la práctica de la enseñanza de Matemáticas”, agregó.

En qué consistió el examen

El operativo denominado Aprender 2016 consistió en una evaluación de la que participaron 1,4 millones de estudiantes en todas las provincias, dejando resultados desalentadores. La prueba reemplaza al Operativo Nacional de Evaluación (ONE) que se realizaba desde 1993, y su objetivo es “relevar información oportuna y de calidad sobre los logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo. Los resultados permitirán brindar orientaciones que contribuyan a la mejora continua de los aprendizajes y a una mayor equidad”, dijo Bullrich.

Al contrario del ONE, que era trianual y los resultados se conocían uno o dos años después, el Gobierno se comprometió a hacer operativos todos los años y difundir los resultados a los pocos meses de realizarse las pruebas.

“Los números que revelan la crisis en las aulas”

- 50% de los egresados del secundario no logra alcanzar los conocimientos mínimos.

- 33,2% de los alumnos de sexto grado de primaria tiene un nivel básico o bajo en Lengua.

- 82% de los colegios tiene problemas de ausentismo docente.

- 70,2% de estudiantes del sexto grado tiene serias dificultades para realizar operaciones de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

- 46,4% de alumnos de quinto y sexto año del secundario tiene problemas para comprender textos.

- 82,2% de los alumnos de escuelas rurales tiene más dificultades que los estudiantes urbanos en Matemáticas.

- 16,9% de quienes terminan el secundario tiene un nivel por debajo de lo básico en ciencias naturales.

- 18,8% de los egresados del secundario conoce menos de lo imprescindible de ciencias sociales.

- 41,6% de los estudiantes de sexto grado tiene un nivel básico en Matemáticas, no pudiendo hacer operaciones complejas.

“Debemos enfocarnos en la formación docente”

Tras conocerse los resultados de las pruebas Aprender, una de las voces que salieron a analizar sus resultados fue la del presidente de la Comisión de Educación del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Allan.

Para el legislador oficialista, “los resultados muestran que hoy la agenda debe pasar por la calidad educativa y no por los paros que nos distraen de esa agenda”. A su vez, destacó “la medida impulsada por Esteban Bullrich de realizar esta evaluación y, con los resultados en la mano, dar el debate entre todos los sectores de la sociedad para mejorar la calidad de la educación”.

“Más allá de alarmarnos por los resultados y de trazar las responsabilidades de gestiones anteriores, debemos enfocarnos en discutir seriamente la formación docente, su evaluación, la infraestructura y el presentismo”, agregó el senador provincial. Y concluyó: “Con estos resultados, más que nunca le pedimos a los docentes que sigamos discutiendo paritarias, pero con los chicos en las aulas”.

“El sistema educativo está en retroceso y es de baja calidad”

Alieto Guadagni

Miembro de la Academia Nacional de Educación. Director del Centro de Estudios sobre Educación de la Universidad de Belgrano.

“Estos resultados no son ninguna sorpresa, sino que vienen a confirmar otros avisos previos que hemos tenido, como las pruebas PISA del año 2012, que se centraron en Matemáticas. En China el 4% no sabía Matemáticas, en Japón, el 10% tenía un bajo nivel; en Corea, el 11%. Cuando el promedio mundial de ignorancia en Matemáticas era del 23%, en la Argentina llegaba al 66%, o sea que estas pruebas que hemos conocido ahora no son ninguna novedad.

El sistema educativo argentino está en retroceso y es de baja calidad, y desde la clase dirigente no se hace nada para detener esta situación. Ver que hemos llegado a un punto tan crítico puede ayudar a que finalmente haya una reacción de la sociedad.

Sin embargo, hay que tener cuidado con estos resultados, ya que no quieren decir que las escuelas privadas sean mejores, porque gran parte de las diferencias se deben a cuestiones socioeconómicas. Los chicos que van a la escuela pública en su gran mayoría son muy pobres y de padres muy pobres y poco leídos. En su mayor parte van a la escuela a comer. Mientras que los chicos que van a la escuela privada son hijos de profesionales, o sea, la escuela argentina agranda la desigualdad en lugar de disminuirla”.

“El modelo que nos gobierna es perverso para la educación”

Alcira Argumedo

Socióloga. Investigadora del Conicet. Profesora en la UBA.

“Esta situación que se pudo ver con los resultados de las pruebas Aprender no es algo nuevo en el país, sino que viene a remarcar un sistema que se encuentra en crisis desde la década del 70, que fue profundizado por Carlos Menem, y que en estos meses de gestión de Mauricio Macri se ha agravado.

Que los chicos no sepan comprender lo que leen no es una casualidad, sino que es parte estructural de un programa que se viene dando en el país y que tiene como base y objetivo central debilitar a las mayorías sociales, generando solo mano de obra calificada par la sociedad industrial que hoy tiene su acento en el modelo agro-minero-exportador, generando una marginación social peligrosa para el futuro de la Argentina.

La complicidad de las diferentes dirigencias políticas ha llevado a la degradación total de la escuela primaria y secundaria, donde un chico que ingresa a la escuela pública ya en el mismo momento de entrar tiene menos posibilidades de crecimiento que uno que va a la privada.

El modelo que nos gobierna es perverso para la educación, es destructivo para el ser nacional, y tiene como reflejo cruel que los chicos salgan sin aprender absolutamente nada de la escuela”.

“Se quiere demostrar que la gestión privada es mejor que la pública”

Claudia Morgade

Doctora en Educación y profesora de la UBA.

“Mucho de lo que las pruebas dicen ya se sabía, ya sabíamos que hay dificultades en la comprensión lectora. Los problemas de Matemáticas tienen que ver mucho también con la comprensión lectora, pero en sí tienen también el problema de la resolución.

Como pedagoga creo que las pruebas no miden lo que saben los chicos: miden un determinado momento y circunstancia que afectan el resultado, que no es novedoso. Lo que hay que seguir haciendo, y que el Gobierno no hace, son políticas de formación docente, sostenidas, de investigación pedagógica y de construcción conjunta de políticas de evaluación.

En el último año se discontinuaron muchos programas y en ese sentido me parece que contraponer la escuela privada con la pública significa que tenemos un Gobierno desde el que se quiere demostrar que el modelo de gestión es la educación privada es mejor que la pública, que la plata de las capacitaciones está mal gastada y que los docentes trabajan mal, por lo que no habría que hacer paritarias nacionales”.

“Ha habido un declive en la calidad educativa”

Gustavo Martínez Campos

Diputado nacional. Maestro normal, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara baja.

“La Argentina debe pensar una política educativa que beneficie a las próximas generaciones. La estadística mostrada por el Gobierno busca echarle la culpa a la escuela pública, y no hace un mea culpa por su accionar.

Hay que buscar un gran acuerdo social, político y pedagógico que tenga una alcance tecnológico y financiero en materia educativa. Debe haber una mesa de diálogo y a partir de ahí definir las políticas públicas de un nuevo modelo de educación de la Argentina.

Ha habido un declive en la calidad educativa en las últimas décadas, donde es evidente que la educación ha tenido un retroceso muy grande, pero no por el hecho del funcionamiento de la escuela misma, sino que el sistema educativo y el modelo de enseñanza no ha sido adecuado a los nuevos tiempos.

Está atrasado el modelo de enseñanza nacional, no está adecuado a los nuevos tiempos, ni siquiera responde a las necesidades del modelo colectivo”.

#APRENDER |@mauriciomacri presentó los resultados de la prueba hecha para conocer el estado del sistema educativohttps://t.co/Wj40j6CHC3 — Diario HOY (@diariohoynet) 21 de marzo de 2017