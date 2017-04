Alicia Kirchner reconoció un "ahogo financiero" en Santa Cruz

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, afirmó hoy que esa provincia "tiene un ahogo financiero" porque está "sufriendo las consecuencias de lo que se vive a nivel nacional" y cuestionó que la Nación promete "determinados apoyos" que "se demoran".

La mandataria señaló que "lo básico, lo mínimo, que es pagar salarios" se "problematiza" ya que la provincia vive "una situación límite" por "la caída del 10 por ciento de la industria" y "la parálisis de las obras públicas nacionales".

"Los recursos de la provincia no son como un chicle, que se pueden estirar", sentenció la gobernadora, quien advirtió que en Santa Cruz "hay una oposición, no toda, absolutamente obstructiva, que cuestiona, descalifica y no ayuda a avanzar".

Allí ubicó a uno de los gremios docentes que no acepta la oferta oficial de 10 por ciento de incremento salarial por título, al que acusó de tener "mucha intransigencia" en la discusión.