Allanamientos por la muerte de Melani

La Justicia secuestró documentación del Hospital de Luján, donde ocurrió el deceso de la beba de ocho meses. Familiares de la nena denunciaron que se produjo un caso de mala praxis y acusaron a autoridades municipales de intentar sobornarlos para tapar el caso

En las últimas horas del jueves, personal judicial y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en el Hospital de Luján, mediante el cual secuestró distintos elementos para la causa, incluyendo la historia clínica de Melani Sánchez, la beba fallecida en ese nosocomio.

El caso conmocionó a esa localidad bonaerense luego de que los familiares de la nena de 8 meses denunciaran que su deceso se produjo por un caso de mala praxis en el hospital local, tras lo cual acusaron al intendente Oscar Luciani y otros funcionarios del municipio de un intento de soborno para ocultar lo ocurrido.

Melani había nacido con una afección cardíaca, por la que fue operada en el Hospital Gutiérrez de Capital Federal, lo que obligaba a su mamá a llevarla a controles de salud periódicos. Los familiares de la víctima señalaron que tanto en el Centro de Integración Comunitaria del barrio San Fermín como en el nosocomio municipal realizaron excesivas aplicaciones de “Paf”, una medicación que contiene corticoides, lo que habría generado la muerte de la bebé, por medio de un paro cardiorrespiratorio.

Además, de acuerdo los relatos de su abuelo Jorge Sánchez y del periodista local Osvaldo Cabral, a los que accedió este medio, el procedimiento posterior tuvo muchas irregularidades, ya que, por ejemplo, al cuerpo de la beba no se le realizó la autopsia correspondiente y además fue enterrado en un sector del Cementerio que corresponde a los NN.

Como si esto fuera poco, las irregularidades habrían continuado tras el pedido de exhumación hecho por los parientes.

Además, según señaló Cabral y el concejal lujanense Jonathan Fattorini, en ese partido habría 27 denuncias por casos similares.

Investigan el presunto pago de sobornos

El caso de Melani es tema de investigación de la Justicia, sobre todo por las denuncia de los familiares de la beba sobre el supuesto ofrecimiento de coimas para ocultar los motivos de su muerte.

Stella Maris Altamirano, abuela de la beba fallecida, radicó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, en la que indica que el intendente Oscar Luciani y el secretario de Salud del municipio, Ricardo Curone, le habrían ofrecido a cambio del silencio una casa y 15.000 pesos por mes hasta la finalización del mandato del actual jefe comunal. Al respecto, Jorge , el abuelo de la criatura, precisó: “Los funcionarios municipales quisieron hacer algo a lo que están acostumbrados. A ellos no les importa ni siquiera la muerte de una beba. El mismo Curone me dijo vos poné un precio. El amor que yo tenía por Melani es mucho más fuerte que la plata que ellos me quisieron ofrecer”.

De acuerdo a la acusación realizada, los intentos de soborno comenzaron en el Hospital de Luján por parte de profesionales del nosocomio, prosiguieron con un llamado telefónico del secretario de Salud y se extendieron en una reunión que mantuvieron en el Palacio Municipal de Luján los funcionarios acusados, la secretaria del intendente, una asistente social que se manifestó en contra de la maniobra del jefe comunal y la abuela de Melani, junto a su hermano Manuel y su hijo David, quien grabó la conversación mantenida a lo largo de cuatro horas.