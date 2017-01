Allanaron Ideas del Sur por la causa "Los Sauces"

La Justicia allanó hoy la productora Ideas del Sur, del Grupo Indalo, en el marco de la causa " Los Sauces ", que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , a sus hijos y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López .

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo dispusieron el allanamiento en el edificio de Olleros 3551, en Capital Federal, donde funciona la productora que creó Marcelo Tinelli y luego adquirió el Grupo Indalo, de Cristóbal López.

El juez ordenó secuestrar "toda la documentación relacionada con contratos de 'Los Sauces', desde el año 2006 hasta el presente", que puedan estar relacionadas con firmas investigadas. Puntualmente se pidió documentación que pueda estar relacionada con los socios de "Los Sauces".

Se trata de la ex presidenta, sus hijos, el diputado Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; la sucesión del ex presidente Néstor Kichner, Romina Mercado (sobrina de los ex presidentes y actual presidenta de la firma) "o de personas que se hicieran pasar por representantes o apoderados de la sociedad o de los nombrados precedentemente".

