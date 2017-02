Alquilar en la ciudad, un karma











Los inquilinos hacen malabares para abonar valores que les cuestan alrededor del 70% de su sueldo y los propietarios denuncian que el negocio no es rentable. La inflación, la principal responsable

El círculo es vicioso: ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia, la opción es alquilar, y en un contexto económico en el que el reajuste de sueldos va detrás del aumento inflacionario, tarifazo mediante, el abono mensual del techo se lleva entre el 50 y el 70 por ciento del salario de los platenses.

Como si esto fuera poco, en nuestra ciudad los contratos de alquiler de inmuebles se firman por un período de dos años, durante el cual el inquilino debe, además de cumplir con su obligación mensual, amortizar el equivalente a dos meses y medio de arriendo que debe abonar para poder entrar a la vivienda y volver a pagar cada vez que renueve el convenio.

En números, para tener la llave en mano de un departamento de un dormitorio, sin cochera, ubicado dentro del casco urbano, el inquilino deberá desembolsar alrededor de $20.000 en concepto de depósito en garantía, honorarios y gastos de contrato, con un costo mensual de $6.000 aproximadamente.

Con un Salario Mínimo Vital y Móvil establecido por el Gobierno nacional en $8.060 y una inflación que ronda el 40 por ciento, los números no cierran.

Nadie se beneficia

“Producto del tarifazo y la consecuente descomposición salarial, estamos mediando para que el propietario mantenga el inmueble ocupado y no pedir demasiado porque sino, no lo va a alquilar. Evidentemente lo que creció en inflación nunca estuvo reflejado en el bolsillo del trabajador”, sostuvo a diario Hoy el presidente del Colegio de Martilleros de La Plata, Aníbal Fortuna, evidenciando que a los dueños de los inmuebles tampoco les dan las cuentas.

En el mismo sentido, el vicepresidente 1º de la entidad, Miguel Bañez, agregó: “En los inquilinos es donde encontramos los mayores problemas, pero no es por culpa de ellos, sino del mercado laboral. Para afrontar un alquiler de $4.500 o $5.000, lo mínimo que tendría que ganar una persona es $20.000, y no son muchos los que ganan ese dinero”.

Según describió el martillero, “los estudiantes, la gente que quiere y necesita vivir en el centro, no pueden pasar de pagar, con expensas y todo, más de $6.000. Y sin embargo por ahí tienen que abonar un poco más”.

Menos metros cuadrados

Ante esta situación, a los inquilinos no les queda otra opción que aglomerarse en el espacio más barato -y por consiguiente más chico- posible, con la consecuente baja en la calidad de vida. “Pasan de un departamento de tres dormitorios a uno de dos, o si son una familia con un solo hijo, cambian de dos a un dormitorio”, detalló Fortuna, al tiempo que analizó: “Claramente todo tiene que ver con la coyuntura del sueldo. Se les van achicando las posibilidades y de alguna manera hay que buscar la forma de encuadrarse dentro de las probabilidades para poder pagarlo”.

Para Bañez, “lo que falta realmente para que todo esto se estabilice es una política definida de Estado, pasen los gobiernos que pasen, para crearle posibilidades de compra a todo el mundo”.

En el caso de los estudiantes, el martillero propone “crear campus universitarios, donde ellos se puedan alojar pagando una muy pequeña cantidad, porque en definitiva vienen a una ciudad que les da conocimiento, les da la cultura, pero ellos también aportan muchísimo con el gasto cotidiano que hacen. Eso deberíamos respetarlo y deberíamos tenerlos en algún lugar mucho más cómodo que donde los tenemos”.

La realidad inmobiliaria, en números

- $8.060: es el Salario Mínimo Vital y Móvil.

- $6.000: es el valor promedio mensual de un departamento de una habitación.

- 30%: es el aumento promedio de un alquiler de un año a otro.

- 1.200: son las propiedades en oferta por mes en el Gran La Plata.

- Las zonas más buscadas: las calles del centro del casco urbano cercanas a las facultades: 60, 5, 7, 48, 3. Nueva relocalización de las facultades en 122. Villa Argüello.

La “onda country”

La diferencia económica entre un departamento con las características básicas para ser habitado y una casa con pileta en City Bell es evidente. Por eso los martilleros platenses se muestran sorprendidos de lo que se ha llamado “onda verde” u “onda country”, un fenómeno de consumo que muestra la profundización de la brecha social luego de 14 meses de gestión macrista.

Miguel Bañez lo explica de la siguiente manera: “Se da un gran contrasentido. Una de las zonas más buscadas para alquilar casas es City Bell o Gonnet. Tenemos montones de pedidos de gente que busca casa y te aclara que quiere esos lugares”.

El vicepresidente del Colegio de Martilleros local considera que “es un sector con un poder adquisitivo especial que busca no estar dentro de la ciudad de La Plata. Pero refleja una contrasentido: mientras hay gente a la que no le alcanza para vivir, y mucho menos para alquilar, tenemos una gran demanda de esas ubicaciones que son privilegiadas, pues tienen fondo, piletas y demás”.

El agravante de las propiedades cerradas

Así como a los inquilinos se les hace imposible pagar el costo de los alquileres, los martilleros aseguran que para los propietarios hoy tampoco es rentable el negocio. “Si hacemos una comparación con cualquier otra inversión, mucho no ayuda la renta, porque un departamento que cuesta un millón de pesos, que serían unos 63.000 dólares, en un mercado normal tendría que estar alquilándose al 1% mensual, es decir, 10.000 pesos. Sin embargo, hoy ese inmueble no se alquila en más de $4.800. Por ende, del 1% por mes, que sería la renta lógica para un inversor que tiene su propiedad, se pasó a un 0,5% en el mejor de los casos”, explicaron desde el Colegio de Martilleros.

Ante este panorama, hay dueños de viviendas que prefieren bajar el valor del arrendamiento para no dejar de percibir los ingresos por el alquiler de su inmueble. En tanto, hay otros que deciden echarle llave hasta que el mercado les permita cobrar lo que ellos consideran justo por su inmueble. ¿El resultado? Con menos propiedades en oferta, los precios siguen tendiendo al alza.

“Lo ideal sería sentarse a conversar a ver cómo se soluciona esto definitivamente. Ya sea subsidiando al inquilino, o al propietario, para que se decida a poner todos los departamentos en alquiler (rebajándole algún impuesto, dándole prioridad para algún crédito, otorgándole la posibilidad de pagar alguna deuda que tenga con el Estado con intereses bajos). Eso haría que bajen los alquileres porque se generaría una oferta tremenda”, completó Miguel Bañez.

La disputa que se aproxima

Con la modificación del impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso Nacional en diciembre, la AFIP les abrió la posibilidad a los inquilinos de deducir de esta alícuota un porcentaje del valor que pagan en concepto de alquiler, en una medida retroactiva al 1° de enero que, según el Colegio de Martilleros platense, terminará generando una disminución de la oferta de inmuebles.

“Se va a producir algún tipo de problemática entre el propietario y el inquilino porque los recibos de sueldo que se presentan para firmar un contrato son bastante bajos debido a que la mayoría cobra un alto porcentaje de su salario en negro. Entonces, si el Gobierno se mete a tratar de opinar sobre cómo se van a implementar estas medidas fiscales nuevas, por las que el propietario va a tener que emitir una factura, es muy probable que desaparezcan inmuebles para alquilar”, estimó Aníbal Fortuna.

Para el martillero, “el propietario no va a entrar a lo que, se supone, es un relevamiento de quienes son los que tienen más de una propiedad alquilada. Los que posean cuatro o cinco van a ingresar en una lista de personas a las que seguramente les van a caer inspecciones a fondo. Esto va a retraer mucho el mercado”.

Qué dicen los inquilinos

“No tiene sentido lo que te cobran, pero nadie hace nada” (Daniel Gutiérrez)

“Hace una semana y pico que estoy buscando departamento. El contrato anterior ya se me venció, pero estoy parando en lo de unos amigos hasta conseguir un precio que pueda pagar, o al menos eso espero. El mercado está complicado. Por inmobiliaria es imposible entrar: te piden un promedio de entre $25.000 y $30.000 entre el alquiler, los dos depósitos y los gastos del contrato. Es mucha plata. Yo vivía con un amigo en un departamento de dos habitaciones y para alquilar uno así ahora necesito $2.500 más por mes, cuando un sueldo promedio es de $15.000, si tenés suerte. No tiene sentido lo que te cobran, pero nadie hace nada”.

“El precio es altísimo en relación con los sueldos” (Lara de Alveara)

“Firmé hace seis meses mi nuevo contrato de alquiler. El precio es altísimo en relación con los sueldos. El aumento de un contrato a otro fue del 30 por ciento. Hoy estoy pagando $9.000 de alquiler sin contar las expensas ni la cochera, que no la uso. Venía pagando $5.000. Claramente, para poder afrontar estos gastos uno baja la calidad de vida. Los sueldos no son altos y las pautas de contratación no las podés arreglar jamás, porque siempre tenés un intermediario. Encima, en La Plata te piden que tengas un recibo de gobierno o municipal como aval de que podés llegar a ganar determinado dinero; si sos monotributista, como es la mayoría de la población, es mucho más complicado acceder a una vivienda por alquiler”.

“Con las expensas y los servicios tras el tarifazo, es imposible” (Sergio Rodríguez)

“Acabo de heredar una vivienda familiar, pero hasta entonces alquilaba y pagaba por un departamento de una habitación $6.000. Como estoy casado, dividíamos a medias con mi esposa el gasto, pero a un trabajador que gana un promedio de $10.000 por mes se le va más de la mitad del sueldo en el alquiler. Sumando las expensas y los servicios tras el tarifazo, es realmente imposible. Comprar también es inalcanzable hoy porque el actual Procrear es para adquirir viviendas hechas, y una casa de una habitación no vale menos de un millón de pesos. Nosotros vivimos tres en un departamento de una habitación con un nene chiquito, porque no nos queda otra. El Estado no te ayuda en nada”.

“Se van achicando tus posibilidades de crecer” (Carimé Mercado)

“Soy de Mendoza y vine a estudiar Derecho. Me acabo de mudar. El alquiler me aumentó un 30 por ciento: por un departamento de una habitación pasé de pagar $4.500 a casi $6.000, más las expensas, que no bajan de $800. Encima, para poder firmar un contrato debés tener aproximadamente $20.000, para dar por adelantado, de acuerdo a la inmobiliaria. Es una estafa. Hoy a mí el alquiler me lleva el 70 por ciento del sueldo. La realidad es que para poder pagarlo hay que tener dos trabajos y no estudiar; este es un sistema que te va dejando cada vez en peor situación. Se van achicando tus posibilidades de crecer”.