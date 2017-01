Anunciarán la toma de nueva deuda en el mercado

El Ministerio de Finanzas, liderado por Luis Caputo, anunciaría esta semana el grupo de bancos que se encargará de colocar nueva deuda en el mercado internacional. Esta medida forma parte de una operación que busca renovar vencimientos que superan los US$ 21.000 millones, y tomar nueva deuda por otros US$ 22.000 millones. “Estamos analizando las posibilidades de salir al mercado entre la segunda y tercera semana de enero”, había dicho Caputo a fines de diciembre, cuando fue consultado por los pasos a seguir por la cartera. Por lo tanto, el Gobierno buscará este año unos US$ 50.000 millones en el mercado local e internacional. La gran duda es la tasa que podría pagar la Argentina, aunque los analistas estiman que no superará el 8,5% anual.