"Argentina está en emergencia por el incremento en el consumo de drogas"

El titular de la Sedronar, Roberto Moro, advirtió hoy que la Argentina está en "emergencia" por el aumento del consumo de drogas, por lo que pidió generar una "política pública seria" para combatir esta problemática.

"Nos hay margen para mirarnos de reojo, no hay margen para miradas políticas, sino para construir políticas de Estado", enfatizó Moro, quien reiteró que la Argentina está "en el peor momento de su historia" en cuanto al consumo de estupefacientes.

El funcionario cuestionó que el país no genera estadísticas oficiales sobre el uso de drogas desde hace siete años, al tiempo que adelantó que en junio presentará un informe actualizado que demuestra que la marihuana es la droga que más incrementó su consumo.



Moro también indicó que "es lamentable cómo ha cambiado la percepción de riesgo" sobre la marihuana, el alcohol y el tabaco en los últimos siete años, a la vez que reprochó que tras 12 años de kirchnerismo se encontró con una Secretaría que "no tenía en presupuesto nada para trabajar en prevención".

En declaraciones a la prensa, afirmó que en la Argentina "estamos en emergencia" por el incremento en el consumo de drogas, lo que, sentenció, "tiene que llamarnos la atención" para "empezar a trabajar todos juntos".

"Partimos de una Sedronar totalmente desacreditada, de una Sedronar que no podía generar ningún vínculo ni internacional ni con ninguna institución dentro de la Argentina porque estaba desacreditada y a partir de eso tuvimos que empezar a generar credibilidad y a convocar a todos los sectores y a ponernos a trabajar", aseguró.

Frente a este escenario, Moro dijo que desde el Gobierno creen que "la Argentina tiene que crear una política pública en drogas, pero seriamente", al tiempo que insistió en que "no podía ser que la Argentina no tuviera mediciones en el consumo de drogas". En cuanto al informe que presentará en junio la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, adelantó que "la marihuana es la que más ha aumentado, los números son muy elocuentes", pero aseveró que "el alcohol sigue siendo un problema dramático en la Argentina porque además está naturalizado porque parece que no fuera una droga".

Al respecto, el funcionario agregó que "el consumo de tabaco ha bajado mucho, pero aumentó en la población de 12 a 17 años y esto es llamativo porque son sustancias de inicio a otras drogas".

Para Moro, "tenemos que trabajar mucho en educación porque es ahí donde no se estaba trabajando", por lo que destacó que "por primera vez la Argentina va a haber prevención desde nivel inicial".

Según el titular de la Sedronar, "los mayores reclamos de la sociedad es que no hay lugares para atención" a las personas adictas, y aseguró al respecto que están "trabajando muy en conjunto con los ministerios de Desarrollo y de Salud" para resolver estas demandas.

Asimismo, alertó que "si se naturaliza en la sociedad el consumo de tabaco, alcohol o marihuana, cada uno que lo quiera hacer, lo va a hacer" y recordó que "el uso recreativo" de estas sustancias "no es bueno porque perjudica la salud".

El funcionario también indicó que hay que "trabajar fuertemente en la lucha contra el narcotráfico, pero trabajar en un modelo donde el eje sea el sujeto y no la sustancia", al tiempo que subrayó que "no hay lugar para las complicidades en las fuerzas ni en el poder político".

"El Ministerio de Seguridad está trabajando en radarizar las fronteras que eran un colador, trabajar mucho más fuerte en la capacitación de las fuerzas y por otro lado, trabajar cada vez más en prevención", señaló.

