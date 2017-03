Arias denunció intento de “disciplinamiento” y “persecución política” en su contra











Luego del pedido de juicio político realizado por el diputado de Cambiemos, Guillermo Castello, el magistrado dijo que la acción del legislador “no es por mis fallos sino por mi forma de pensar, de ver el mundo” y señaló que no puede haber jueces “lobotomizados”

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, brindó ayer una conferencia de prensa en La Plata, en la que denunció que “desde Cambiemos impulsan un jury” en su contra no para juzgar su desempeño sino por su “ideología” y dijo que existe una “persecución política” en su contra.

“Es un disciplinamiento hacia aquellos que pensamos diferente y pretendemos aplicar la ley en base a las normas y no por los designios del poder político”, consideró el magistrado.

“Yo sufrí diversos pedidos de jury y nunca dije nada, suelo pasar por alto las acusaciones y agravios. Pero esta es una situación muy delicada porque Cambiemos presentó un pedido de jury en mi contra no por mi actividad judicial, mis decisiones o para juzgar el desempeño de mi función sino por mi forma de pensar y de ver el mundo, por mi ideología”, manifestó.

La conferencia del magistrado responde a que el jueves, el diputado oficialista Guillermo Castello solicitó a la secretaría de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales que se inicie juicio político a Arias por tener una “manifiesta parcialidad” política y por considerar que posee una “animosidad manifiesta hacia el espacio político al que pertenecen los actuales gobernantes”, luego de que Arias intercediera judicialmente ante la conciliación obligatoria que dictó el Estado bonaerense en el marco de la negociación paritaria docente.

“Acá no están en cuestión mis fallos, no se denuncian irregularidades en el ejercicio de mis funciones. Simplemente se denuncia que tenga una forma crítica de ver la realidad y ese es el motivo de la denuncia” del diputado Castello, dijo el juez platense. Además, negó “animosidad” contra el gobierno bonaerense.

“No quiero entrar en una escalada de conflicto con el Poder Ejecutivo ni con ningún diputado en particular, pero creo que lo que está ocurriendo es una situación institucional muy delicada”, dijo.

Arias planteó que “presionan y persiguen a los jueces por su ideología” y analizó que “también les ocurrió a colegas por fallar contra las decisiones del Gobierno”. Se trata de actitudes “autoritarias” que “violan los principios republicanos de división de poderes así como normas internacionales”, afirmó.

“La imparcialidad de los jueces no tiene nada que ver con la ideología, ya que todos somos portadores de una ideología”, argumentó el juez y añadió que “nadie es neutral, no se le puede impedir pensar a las personas”.

“¿Queremos un Poder Judicial lobotomizado, con magistrados que no tengan razón, que no tengan sentimientos, pensamientos, que sean autómatas del Derecho? Eso no existe”, reflexionó el juez.

“Muchos medios me acusan de una suerte de maniobra conspirativa contra el Gobierno. Intentan demonizar o ponerle un rostro al enemigo. Quieren eliminar las voces críticas”, concluyó.

