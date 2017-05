Arturo Seguí: golpearon a una mujer embarazada tras denuncia a Victoria Tolosa Paz





La víctima relató que una mujer que responde a la exfuncionaria provincial le propinó golpes con un palo y amenazó con quemar su casa. El hecho se consumó luego de que diario Hoy publicara una acusación por estafa a los habitantes del barrio contra la esposa de “Pepe” Albistur

Luego de que este medio publicara, en su edición de ayer, la denuncia realizada contra Victoria Tolosa Paz por la presunta estafa cometida en la escrituración de las viviendas a un grupo de habitantes de Arturo Seguí, una de las vecinas damnificadas, que se encuentra embarazada, fue agredida por otra ciudadana del lugar que responde, según el testimonio de la víctima, a la esposa de Enrique “Pepe” Albistur.

Véronica Bravo, de 28 años, y con un embarazo de cuatro meses a cuestas, denunció que recibió golpes con un palo por parte de Griselda Florentín Barrios. La escalada de violencia comenzó por medio de las redes sociales, luego de que este diario publicara la denuncia en la página oficial de Facebook y terminó siendo sufrida en carne propia por Bravo.

Como si fuera poco, a los golpes se sumó la amenaza de que sería quemada la vivienda en la que la agredida convive con su pareja y una niña de un año y medio.

En diálogo con diario Hoy, Verónica Bravo, muy conmocionada por la situación y con claros signos de dolor, relató: “Esta vecina, Barrios Florentín Griselda, hizo un comentario en Facebook, acusándome de muchas cosas. Yo fui a hablar con todos los vecinos, pasé por la casa de ella y le dije si me podía hacer el favor de borrar la publicación que había puesto, ensuciándome en todas las redes sociales. Le pedí por favor, porque yo estoy embarazada. Le dije que no quería pelear, no quería hacerme mala sangre, porque llevo un embarazo de alto riesgo. Y esta chica salió con la hermana, con un palo. Me rasguñó toda y me pegó con el palo en la espalda y en la panza. Además amenazó a mis hermanas y a toda mi familia”.

“Yo quiero que se haga justicia y que a esa señora, que realmente me pegó, se le haga una causa como tiene que ser y que dé la cara Victoria Tolosa Paz. Si yo pierdo el embarazo nadie me va a devolver un hijo”, reclamó Bravo.

Luego de sufrida la agresión, el miedo se trasladó tanto a Verónica como a sus hermanas, que viven en las inmediaciones y al resto de su familia, ante la preocupación por la amenaza de que su vivienda sea incendiada. “Esta chica (por Florentín Barrios) hace poco vino a tirarle piedras a la casa y ahora tengo miedo de que nos la prendan fuego”, expresó la víctima.

Bravo, acompañada de su pareja, radicó la denuncia por agresiones en la comisaría nº 12 de Villa Elisa y el hecho quedó bajo la instrucción de la fiscal de turno, Ana Medina. “Si llego a perder mi embarazo las culpables van a ser Victoria Tolosa Paz y Florentín, quiero que se haga justicia y que Tolosa Paz dé la cara con los vecinos”, reiteró la mujer agredida.

Puesta en escena

Desde las páginas de este diario se reflejó ayer que en las útimas horas del lunes 1º de mayo, y pese a no dar testimonio frente a los reiterados requerimientos de este medio, Victoria Tolosa Paz publicó una serie de fotos en sus redes sociales en las que señalaba que se encontraba con vecinos de Arturo Seguí, a los que les habría otorgado sus viviendas.

“En realidad (Tolosa Paz) trajo cuatro autos con gente que no era de acá ni tampoco eran los vecinos de nuestra manzana. Como nunca vino a vernos ni nos respondió, le escribimos en Facebook diciéndole que dé la cara, pero nunca apareció, nos bloqueó y borró muchas de las publicaciones”, relató finalmente Verónica Bravo.