Aumenta la salida de divisas ante el fracaso del turismo nacional

El retraso del tipo de cambio hace que a los argentinos les cueste lo mismo o más barato trasladarse a destinos limítrofes que veranear en el país. Los viajes se llevan millonarias sumas que no son compensadas por el gasto de extranjeros en la Argentina. Solo en 2016, ese déficit fue de US$ 7.660 millones y va en aumento. Opinan los especialistas

No hace falta esperar las cifras oficiales de la temporada estival para dar cuenta del fenómeno. Cualquier argentino que haya elegido Brasil como destino turístico este año puede ratificar que está repleto de compatriotas.

Además, las reservas para viajar en buque a Uruguay están colmadas hasta marzo y son recurrentes las noticias de atascos de vehículos en los pasos fronterizos hacia Chile.

La recesión, el tipo de cambio atrasado y la creciente inflación formaron un combo explosivo que expulsa a miles de argentinos hacia países limítrofes, donde veranear les cuesta lo mismo y, en muchos casos, menos, que hacerlo en la Costa Atlántica u otros puntos turísticos tradicionales del país.

La consecuencia es una millonaria fuga de divisas que no se ve compensada por el gasto de extranjeros en la Argentina y que, según estimaciones privadas, va en alza.

Un reciente relevamiento de la consultora Ecolatina, en base a los datos del Mercado Único Libre de Cambios (MULC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), indica que “la diferencia entre los dólares gastados por los extranjeros en el país y las erogaciones de los argentinos en el exterior arrojó un déficit de US$ 7.660 millones durante 2016”.

El informe sostiene que, “pese a los avances” en la eliminación de las restricciones a la compra de dólares y la devaluación promulgadas por la gestión de Mauricio Macri, “el año pasado no se registraron mejoras significativas sobre el resultado de la cuenta de turismo internacional”.

Si bien la cifra implica una reducción del 9 por ciento comparado con el déficit de US$ 8.400 millones en 2015, Ecolatina explicó que la mejora “responde exclusivamente a una mayor liquidación de los dólares en el mercado formal” y no a una reducción de los viajes de los argentinos a otros países.

Sumado a esto, “los gastos de los argentinos al exterior tampoco ayudaron a reducir el déficit de turismo internacional, ya que aumentaron 1,2 por ciento en 2016, según las cifras del BCRA”.

Los números son elocuentes: los nativos que viajaron a otros países pasaron de 2,6 millones en los primeros once meses de 2015 a más de 3,1 millones en igual período de 2016, lo que implica un incremento del 16,5 por ciento.

A su vez, en el mismo período, “la cantidad de extranjeros que ingresó al país se redujo 2,5 por ciento con respecto a 2015”.

Según Ecolatina, el déficit del turismo internacional no tendría una mejora en 2017, “ya que el tipo de cambio volvería a atrasarse, lo cual -recomposición del salario en dólares mediante- reforzaría los incentivos a viajar al exterior”.

¿Cómo detener la fuga de capitales en concepto de turismo? ¿En qué medida afecta a la balanza comercial del país este éxodo de divisas? ¿Es solo una cuestión de tipo de cambio? Diario Hoy consultó a economistas para entender la situación.

“En 2016, todo lo que exportamos en carne lo gastaron los argentinos en Chile”

Armando Bocco

Expresidente del Banco Central

“El año pasado, solamente en Chile, se reportaron casi US$ 1.000 millones de consumo de argentinos. Si se compara esa cifra con la cantidad de exportaciones de carne, por ejemplo, quiere decir que todo lo que vendimos al exterior en concepto de este producto se lo gastaron los argentinos en Chile comprándose aparatos electrónicos. Obviamente, hay cosas que no funcionan bien. La Argentina es un país que tiene atractivos muy interesantes como para que el flujo turístico se concentre aquí, pero hay usos y costumbres nuevas y la gente utiliza las posibilidades que le ofrece el sistema de financiamiento de los pasajes o el uso masivo de tarjetas.

Por otro lado, algo que no es responsabilidad solamente del Gobierno sino también del sector privado, es que en el país todo está un poco caro. Entonces, para ciertos sectores parece más apetecible viajar al exterior porque les sale lo mismo que les cuesta acá. Eso también implica que haya un retraso cambiario y, obviamente el tipo de cambio influye mucho, porque si está atrasado la gente siente un incentivo muy fuerte a veranear en el exterior.

En ese sentido, creo que los feriados largos estimulaban el consumo interno y el Gobierno nacional ha desperdiciado ese recurso.

El otra problema es que la Argentina no está siendo bien vendida afuera. El turismo que ingresa de los países limítrofes es el menor flujo histórico de los últimos 25 años. Creo que hay que sentarse con los actores y discutir esto, pero esa es una política más a largo plazo”.

“Hay un subsidio implícito al turismo en el exterior”

Gustavo Grinspun

Economista y exconsejero en la embajada de EE.UU.

“El éxodo de dólares por turismo es una manifestación más de que el tipo de cambio no parece ser de equilibrio macroeconómico, que es aquel que favorece tener una balanza comercial con superávit y no deficitaria como la que se tiene. Hoy el dólar se percibe como barato y facilita lo que se entiende como fuga de capitales, pero está claro que hay una suerte de subsidio implícito al turismo en el exterior con respecto al turismo nacional. La misma falta de competitividad del tipo de cambio subsidia el turismo afuera y castiga el ingreso de extranjeros al país.

Hay una salida de divisas promedio de US$ 2.500 millones por mes, que en diciembre se incrementó un poco más. Es un monto significativo para la economía argentina. Y si bien la fuga no impidió recomponer parcialmente el nivel de reservas en el año, todos sabemos que esto se hizo en base a una fuerte apoyatura política sobre el endeudamiento externo, que no es una fuente sostenible en el tiempo. Lo que se puede inferir es que hay, a través del endeudamiento, un subsidio a fines poco eficientes como el consumo de turismo en el exterior.

Se ha hecho un esfuerzo importante de parte de la sociedad en términos de una severa política de ajuste de ingresos y esto debería haber tenido, por lo menos, la compensación de poder normalizar la estructura de precios relativos. Sin embargo, el tipo de cambio aparece todavía retrasado. En definitiva, los argumentos con los que se efectuaron políticas de ajuste no aparecen debidamente justificados a lo largo de los resultados”.

“Es un problema de configuración de la matriz de consumo”

Martín Hourest

Economista del gen

“El déficit del sector turístico puede ser entendido como un exceso de gasto nacional en el extranjero, con la diferencia de que la Argentina, que es deficitaria en su comercio exterior de manufactura, no solo no importó esos bienes sino que los consumió en el exterior. Es decir, lo que hizo fue pronunciar la demanda de terceros países como Uruguay, Chile y Brasil.

Suponer que el turismo en el exterior de la Argentina vaya exclusivamente asociado a la evolución del tipo de cambio es una ingenuidad. Tanto los viajes a Uruguay, Brasil o Chile como el turismo hacia Europa o Estados Unidos están distribuidos en la matriz de consumo de ciertos sectores del país. No son episodios aleatorios, sino que es un problema real de la Argentina, en función de que ya está acumulando déficit en un sinfín de rubros internacionales: en turismo, en utilidades y regalías, y en la formulación de su aparato industrial. Es decir, los superávit que financian al país surgen de un sector muy pequeño de la oferta local, que es el agropecuario y el petrolero. El resto son todos rubros que apuntan a ser deficitarios. Esta cuestión de un consumo trasnacionalizado y una producción local banal, en el sentido de que no incorpora valor, es un problema estructural, de configuración de las matrices de consumo y producción. Y lo que se observa es que ambas son de naturaleza negativa”.

“El principal enemigo es la inflación”

Martín Simonetta

Magíster en Política Económica Internacional

“La Argentina está ahora en una situación de estanflación, es decir, estancamiento económico -no crecimiento- y, además, inflación, por lo cual se da la paradoja de que hay sectores de la población que no pueden viajar, otros que pueden viajar y lo hacen a través del turismo gasolero, y un tercer grupo que viaja al exterior porque le sale más barato que veranear en el país.

En 2016 la Nación tuvo una inflación del 40 por ciento y devaluó 20 por ciento, o sea que la pérdida del valor del peso respecto al dólar fue solo 20 puntos porcentuales, con lo cual estamos en una situación de dólar barato. Esto inclina la balanza a favor de la salida de divisas del rubro turístico. Lamentablemente, la Argentina está cara en dólares y la consecuencia es esta. Por eso es importante frenar la inflación y que la devaluación vaya al ritmo de la inflación también para no generar estas distorsiones que alientan la salida de dólares.

Esto que se observa en el sector turístico también se ve en el industrial, por ejemplo, donde todavía es más barato importar que producir. Ahí tenés el famoso ‘costo argentino’ que no se logra disolver para poder estar competitivos a nivel internacional. Técnicamente esto se llama ‘tipo de cambio atrasado’, cuando avanzó más rápidamente la inflación que la devaluación.

De todas maneras, el principal enemigo es la inflación, porque si los precios suben el país se encarece, y esto afecta por un lado a los más pobres, reduciendo su poder de compra, y por el otro, la Argentina se vuelve cara con respecto al exterior, con lo cual nos sale lo mismo veranear en la Costa Atlántica que hacerlo en Miami”.

Productos locales, también más baratos afuera

Otra triste paradoja que dejará el verano 2017 es la de los artículos fabricados en el país que se consiguen más baratos en Uruguay, Chile o Brasil. Según testimonios de turistas, en algunos casos las diferencias alcanzan el 37 por ciento.

Las galletitas -de distintos tipos y marcas- llevan la delantera en diferencia de precios, pero también se cuentan los lácteos de fabricación nacional.

“Vengo de Punta del Este y allá al postre Ser, de dulce de leche, lo pagué 49 pesos uruguayos: son unos $27,50, cuando en Buenos Aires siempre lo compro a $33. ¡Es increíble!”, publicó en las redes sociales Martín Gutiérrez, un turista argentino que fotografió la góndola ante la rareza.

En Chile, sorprende la cantidad de productos de limpieza argentinos con precios hasta 24% menores.

Los datos del fenómeno

- US$ 7.660 millones: fue el déficit entre los dólares gastados por los extranjeros en el país y las erogaciones de los argentinos en el exterior.

- Por 2do año consecutivo: cayó la llegada de turistas del exterior al país.

- 16,5%: aumentó la cantidad de argentinos que vacacionó fuera del país.

- 2,5%: se redujo la cantidad de extranjeros que ingresó al país con respecto a 2015.

- 1,2%: aumentaron los gastos de los argentinos en el exterior.