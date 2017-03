Aumentó la deuda externa

El stock de deuda externa bruta total a fines de diciembre de 2016 llegó a US$ 192.462 millones, con un incremento de US$ 3.723 millones respecto del trimestre anterior y US$ 22.048 millones (13%) más que en diciembre de 2015. Así lo refleja la Balanza de Pagos que difundió ayer el Indec.

Esta suba se explica mayoritariamente por las emisiones de deuda que se aplicaron para el pago a los holdouts. El pasivo en bonos y títulos públicos pasó de 42.650 millones de dólares a 78.252 millones de dólares.