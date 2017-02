“Aunque quieran matarme, esto no tiene retroceso”

Eso dijo el entonces fiscal Alberto Nisman cinco meses antes de su fallecimiento, y quedó grabado en un audio. Se trata de un diálogo con Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias, quien difundió la conversación

Tras cumplirse poco más de dos años de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, en el día de ayer se dio a conocer el audio de una conversación telefónica en la cual se lo escucha decir que las pruebas de la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner estaban tan bien resguardadas que “aunque quieran matarme esto no tiene retroceso”, en referencia a la denuncia que presentaría meses después por el fallido Memorándum de Entendimiento con Irán.

La grabación es de agosto de 2014, meses antes de que a Nisman se lo encontrara sin vida en su departamento de Puerto Madero. En este entonces, según el fiscal, algunos de los involucrados en su denuncia le pidieron “un salvavidas” y, bajo la sospecha de que la llamada estaba siendo interceptada, dijo que no le importaba que algunos de los implicados lo escucharan, porque “cada uno sabe lo que hizo y lo que dijo”.

“Esto es como un pasadizo secreto, tipo Batman, vos corrés una puerta secreta y te encontrás con algo que no podés creer”, expresó el extitular de la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA a Daniel Berlinger, director de la Agencia Judía de Noticias (AJN). Nisman asegura en el audio que las pruebas que respaldaban su investigación eran contundentes “porque no son inventadas por mí, no son valoraciones. Cuando ves las pruebas proporcionadas por el propio Estado, porque obviamente hay internas en el gobierno, te agarrás la cabeza”.

Investigaba el acuerdo con Irán

El fiscal federal investigaba qué había detrás de las negociaciones para firmar el Memorándum entre la Argentina e Irán, que, según él, sirvió para encubrir a los responsables del ataque a la mutual judía en 1994. “Ahora los máximos responsables terminan presos en poco tiempo, no tengas duda”, afirmaba Nisman.

En este marco, el exinvestigador del atentado a la AMIA expresó que estaba muy tranquilo, y que “los que no tienen que estarlo, como yo considero que este es un país normal, son los que hicieron estas cosas. Tenía que dar unas charlas y suspendí todo sin medirlo, justamente por todo esto. No quiero hablar de pajaritos de colores cuando hay cosas mucho más graves que pueden saltar de un momento a otro”.

Por otro lado, en la conversación Nisman hace referencia al excanciller Héctor Timerman, uno de los exfuncionarios a los que denunció, junto con la expresidenta, por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del pacto con Irán, asegurando que “van a tener que ir a visitarlo a Devoto en pocos meses, van a tener que pedir turno en la cárcel”.

El fallecido fiscal cuenta, además, que a Irán dejó de interesarle el Memorándum de Entendimiento que había negociado Timerman cuando la Argentina no cumplió con su compromiso de lograr que se dieran de baja las circulares rojas de Interpol, con el fin de capturar a los hombres acusados por el atentado a la mutual judía que dejó 85 muertos.

