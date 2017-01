Avanza la flexibilización laboral de Macri

El Presidente anunció ayer un convenio entre Nación, la provincia de Neuquén, empresarios y el sindicato de Petroleros que modifica el régimen de trabajo. Pidió acuerdos de este tipo “en todos los sectores”. Representantes de distintos gremios opinan

Esto va a ser una verdadera revolución del trabajo”, sostuvo el Presidente Mauricio Macri ayer en Casa de Gobierno, durante el anuncio del acuerdo firmado entre la Nación, la provincia de Neuquén, empresas multinacionales y el sindicato del sector privado de los trabajadores petroleros para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en lo que significa el primer caso de flexibilización laboral de su gestión.

Acompañado por los ministros de Energía y Trabajo, Juan José Aranguren y Jorge Triaca respectivamente, el mandatario sostuvo que “los millones de dólares (que espera que se inviertan) no son importantes en sí mismos, sino la cantidad de empleos que representan” y auguró que el convenio firmado provocará que “decenas de miles de familias se muden a la zona”.

“Acuerdos de este tipo necesitamos en todos los sectores”, afirmó el jefe de Estado sobre el pacto por el que los trabajadores podrán ser reubicados en tareas diferentes a las que venían realizando sin afectar el sueldo, cobrarán por el tiempo que estén trabajando y no por la duración de sus traslados (“horas taxis”), y estarán expuestos a realizar el desmontaje de equipos de noche, entre otras medidas.

Además del nuevo régimen laboral para los empleados petroleros, el acuerdo prevé que Nación elimine las retenciones para la exportación de hidrocarburos, extienda el Plan Gas por dos años con precios decrecientes y garantice un precio de compra “para poder reemplazar importaciones”, mientras que la provincia de Neuquén se comprometió a no aplicar nuevos gravámenes.

Debate planteado

En medio del debate por la posible reforma al sistema laboral impulsada por el Gobierno nacional, el secretario de Empleo y ex-CEO del grupo Techint, Miguel Ángel Ponte, afirmó hace dos días: “La posibilidad de entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia; es como comer y descomer”.

“El marco regulatorio beneficia a los trabajadores”

Guillermo Pereyra. Secretario del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

“Hablan de flexibilización laboral, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Esto es un convenio que será positivo para los trabajadores, porque ahora vamos a tener un reglamento de trabajo que antes no teníamos, y por supuesto también para las empresas”, dijo el dirigente petrolero y aseguró que “el marco regulatorio beneficia a los trabajadores”.

Además, explicó que el convenio suscripto nació de una charla con el Presidente “cuatro o cinco meses atrás”, cuando Pereyra mencionó que se avecinaban despidos en el sector y decidieron buscar soluciones para recuperar el trabajo. “Ese es el acuerdo que ahora hemos logrado”, señaló Pereyra, quien insistió en que básicamente “produce mejores condiciones de trabajo” para los petroleros.

Agregó que Estados Unidos “atravesó algo similar: se dieron cuenta de que estaban importando gas y decidieron volcar ese dinero a la producción local".

“Si se avanza sobre esto, la conflictividad social va a subir”

Julio Castro. Sec. Gral del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (Sosba)

“No estamos de acuerdo con ningún tipo de flexibilización laboral. Es retroceder muchos años atrás, cuando el trabajador no tenía ningún tipo de derecho. También creo que acá, como dijo algún funcionario, se puede contratar y despedir sin pagar nada”, sostuvo el dirigente gremial, que agregó: “Creo que se está apuntando a ir contra los derechos fundamentales de los trabajadores, y ningún sindicato puede estar de acuerdo en ir perdiendo conquistas históricas que nos ha llevado tanto tiempo ganar”.

“Si se avanza sobre esto yo no tengo ninguna duda de que la conflictividad social va a subir”, consideró.

“No se trata de modificar las leyes laborales para que haya inversión”

Fabián Gazotti. Titular del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República (Suetra)

“No creo que tengan que ver las condiciones laborales de un trabajador para que una empresa venga a invertir. El que tiene que reunir condiciones para que un empresario venga a invertir es el país”, consideró el dirigente gremial. “Desde mi convicción como trabajador, considero que no se trata de modificar las leyes laborales. Los gremios tenemos claro que no vamos a permitir que se cambie ninguna ventaja ni ninguna protección a los trabajadores. Se está trabajando para que no se produzca eso”, agregó, al tiempo que sostuvo: “Si el Gobierno quiere comenzar a modificar algunas condiciones laborales de los trabajadores, nos sentaremos en la CGT para empezar a trabajar”.

“El Presidente debería juntarse con los gremios y escuchar”

Susana Mariño. Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme)

“A Macri lo veo sin rumbo. La sola propuesta de una nueva flexibilización laboral es una falta de respeto, sobre todo para nosotros, que representamos también a los no docentes del sector privado, y sabemos muy bien lo que significa un convenio colectivo de trabajo. El Presidente debería juntarse más seguido con los gremios, escucharlos, y no salir a decir este tipo de cosas. Es poco serio”.

“La flexibilización laboral no crea más puestos de trabajo”

Omar Alegre. Secretario general del Sindicato de Personal Mensual de Hipódromos de La Plata

“Estamos totalmente en contra de cualquier tipo de flexibilización laboral. Esa experiencia la hemos vivido en los años 90 y fue desastrosa para el país porque, además de generar incertidumbre en los trabajadores, no creó más puestos de trabajo”, opinó el dirigente sindical. “Acá se habló de inversión para crear puestos de trabajo de calidad, y muy por el contrario, la desocupación y las suspensiones aumentan día a día, al igual que el cierre de numerosas pymes, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en otras como Santa Fe, donde se desarrollan empresas muy importantes, y vemos que todos los índices económicos van para atrás”, agregó, al tiempo que manifestó: “No queremos aparecer como desestabilizadores pero, indudablemente, esto nos va a llevar a tomar posturas mucho más duras con respecto a este tipo de medidas y al Gobierno”.

“Es un retroceso típico de políticas neoliberales”

Jorge Baldovino. Representante de los empleados de ARBA y el Ministerio de Economía (AERI)

“Este es el comienzo de una flexibilización que ya viene siendo anunciada, no solo por el Presidente, sino también por otros funcionarios importantes, fundamentalmente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con este tipo de cosas, creemos que volver a la flexibilización laboral, que tanto daño causó en la Argentina en los años 90, es un retroceso típico de políticas neoliberales que van a contrapelo de los intereses de los trabajadores y del pueblo en general”, sostuvo el dirigente, quien además opinó sobre las expresiones del secretario de Empleo de la Nación: “Es lo que piensan. Es un CEO que proviene de la empresa Techint y que, de forma brutal, expresó su opinión respecto a los trabajadores y a las fuentes de trabajo. No es una casualidad”.

La palabra de la CGT

Juan Carlos Schmid

"Los problemas de la economía y aquellos que se presentan en el intento de ganar competitividad no están en los convenios colectivos, sino en otras áreas económicas. Revisar esos acuerdos implicaría empezar al revés”.

Héctor Daer

"El Gobierno va a querer poner el acuerdo como ejemplo, pero no es el mejor, ya que se trata de una relación empresarios-sindicatos que se va a adecuar a la realidad. Si se recupera el valor del petróleo, se recuperará el valor del salario. La voluntad de la CGT es que esto no se transpole al resto de las actividades. Si la Casa Rosada avanza en la flexibilización laboral, seguramente nos va a encontrar en una confrontación”.

Carlos Acuña

"Todos los avances del Gobierno últimamente son en cuanto a la precarización laboral. Esto, por sí solo, no genera puestos de trabajo”, sostuvo el integrante de la CGT, quien aseguró que la administración del Presidente Macri “indica una cosa, pero hace otra; te dicen que comer y no comer es lo mismo, y nos quieren hacer creer que la flexibilización laboral genera empleo”.