Baradel denunció una nueva amenaza: "Podemos hacer lo que queramos con tu familia"

Apenas unos minutos después del discurso de Macri ante el Congreso en el que hizo referencia al titular de Suteba, Roberto Baradel, el dirigente sindical denunció volvió a recibir otra amenaza por correo-electrónico. “Da marcha atrás con el paro o antes del Lunes uno de tus hijos aparece muerto”.

El correo, cuya existencia confirmó el propio Baradel en declaraciones televisivas, llegó a destino a las 13:30 de este miércoles, desde la cuenta 6qo97p+arcnwy7hupdxw@guerrillamail.com:

"¿Sabés donde están tus hijos en este momento? Nosotros sí, desde tu hija más chiquita, a los 3 mayores, incluso tu nieto también, los tenemos vigilados. No sé si te quedo claro ya que nadie te va a cuidar, hace las denuncias que quieras, ¿Te pensás que alguien te va a escuchar? Podemos hacer lo que queramos con tu familia que no va a pasar nada, nadie te va a creer, nadie te va a defender, vas a servir de ejemplo para todos los que son como vos y nadie nos va a hacer responsable. Controlamos la justicia, los medios, la opinión pública, vos no sos nada. Da marcha atrás con el paro o antes del Lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria, aun estas a tiempo".

Durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, Mauricio Macri hizo alusión al dirigente sindical, al decir que "no necesita que nadie lo cuide", lo que fue leído por el titular del SUTEBA como una "amenaza". A tal punto, que motivó una denuncia penal por "amenaza velada" de muerte, inmediatamente después de que terminará la apertura en el recinto.

