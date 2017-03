Baradel le respondió al Presidente con una denuncia penal y recibió nuevas amenazas

El dirigente gremial tomó esa determinación luego de las declaraciones que realizó Macri sobre él durante la apertura de sesiones en el Congreso. Mientras presentaba la acusación, al secretario general de Suteba sufrió nuevamente una intimidación dirigida hacia sus hijos a través de un correo electrónico

El titular de Suteba, Roberto Baradel, denunció ayer penalmente al Presidente Mauricio Macri por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “amenaza velada de muerte”, luego de que el mandatario nacional dijera, en el marco de la apertura de sesiones realizada en el Congreso, que el dirigente sindical “no necesita que lo cuiden”.

Apenas escuchó el discurso de Macri, Baradel se dirigió a los tribunales de Comodoro Py y se presentó ante el juez federal Luis Rodríguez, quien ya investigaba una denuncia anterior efectuada el año pasado debido a un e-mail que había recibido la hija del sindicalista.

El representante de los docentes reveló además que, mientras estaba realizando la denuncia, recibió un nuevo correo electrónico que incluía amenazas de muerte hacia integrantes de su familia. “No sé si te queda claro que nadie te va a cuidar”, decía el comunicado. “Esto llegó después de las palabras del Presidente”, acusó el dirigente gremial.

“Da marcha atrás con el paro del lunes o uno de tus hijos aparecerá muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria. Aún estás a tiempo”, proseguía el mensaje que recibió Baradel, quien lo leyó luego de realizar la denuncia.

“Yo tengo dispuesta, por orden judicial, una custodia. Amenazaron a mi nieto, que no tiene un año; a mi nenita de tres, y a mis otros hijos, de 19, 23 y 25. Sin embargo, el Presidente de la Nación dice que no necesito que me cuiden, cuando él es responsable de la custodia”, remarcó.

A la hora de determinar las responsabilidades, el dirigente afirmó: “A mis hijos los voy a cuidar yo y mis compañeros, nada malo ocurrirá. De todos modos, puedo asegurar que, ante cualquier eventual cosa que pudiera sucederles, la responsabilidad caería en primer lugar en el Presidente”.

“Tiene razón el Presidente, yo no necesito que nadie me cuide. Pero mis hijos, sí. Él tiene la obligación de cuidar a los hijos de todos los argentinos”, aseguró Baradel.

“Macri está dando vía libre para que las personas cometan cualquier acción violenta y antidemocrática”, dijo en referencia a las amenazas recibidas. “Lo que está haciendo es una suerte de amenaza velada, declarando una zona liberada”, sostuvo.

Otro de los fragmentos del e-mail que Baradel presentó en Comodoro Py decía: “¿Sabés dónde están tus hijos en este momento? Los tenemos vigilados, ya que nadie te va a cuidar. Hacé las denuncias que quieras. Podemos hacer lo que queramos. Controlamos la Justicia, los medios y la opinión pública”.

Por ese motivo, el secretario general de Suteba pidió en Tribunales que investiguen las amenazas de muerte contra sus hijos. Respecto a la custodia dispuesta por las intimidaciones recibidas anteriormente, el gremialista señaló: “La custodia va y viene, no cumple, cuando tendría que estar presente las 24 horas. Ahora, con las palabras de Macri, entiendo por qué”.

“Estoy preocupada y atemorizada”

La esposa del dirigente Roberto Baradel, Lorena Riesgo, reconoció al diario Hoy y la Red 92 que su preocupación “es extrema”. “Estoy preocupada y atemorizada a raíz de las declaraciones del Presidente de la Nación en su discurso inaugural, planteando que a Roberto no hay que cuidarlo. No ha tenido en cuenta que mi familia ha sido víctima de intimidaciones muy graves, incluidas amenazas de muerte contra nuestra hija de tres años”, relató la concejal platense.

Riesgo además detalló una serie de hechos sospechosos que sucedieron en su domicilio luego de haberse dispuesto una custodia por las amenazas que recibió la familia del dirigente gremial. “Tenemos una custodia que dispuso la ministra Patricia Bullrich en la puerta de casa. Una vez que la pusieron, tuvimos un incidente, que fue que entraron en casa el año pasado. Ante esta situación, inmediatamente se habló con la ministra y también con Cristian Ritondo, quienes hicieron reforzar el tema de las custodias, pero volvieron a ingresar dos veces más”, contó .

Más allá de la preocupación recibida por el Municipio, la edil, que pidió ayuda al secretario de Seguridad local, se preguntó: “Si el Presidente de la Nación dice que no nos tiene que cuidar, ¿cómo yo voy a volver a mi casa?”.

“El último e-mail que llegó dice claramente: ¿Te quedó claro que nadie te va a cuidar? Es una ratificación de los dichos del Presidente”, aseguró.

“Macri diijo no va a cuidar a mi hija de tres años que está amenazada de muerte. Imaginate cómo me siento”, agregó la legisladora platense.

Stolbizer habló de “la grieta K y M”

La diputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, se refirió vía Twitter al discurso de Mauricio Macri con duras críticas que señalaron la profundización de “la grieta”, en relación al intercambio de aplausos, abucheos y declaraciones que se sucedieron ayer en el Congreso de la Nación.

“Las estrategias K y M” coinciden en “profundizar la grieta, que es funcional a ambos”, dijo la legisladora a través de la red social del pajarito. Además, aseguró que “la Argentina necesita discutir el futuro con igualdad y decencia”.

Sobre las reacciones en la Asamblea Legislativa, en las que el discurso presidencial fue interrumpido en unas 40 oportunidades con aplausos oficialistas y algunos abucheos de la oposición, Stolbizer señaló que hubo un “cambio de barras K por barras M. No escupen, pero gritan igual”.

“Demasiado coaching para contarnos buenas intenciones. Se va gastando el crédito”, sentenció la diputada nacional.

“Da marcha atrás con el paro o antes del lunes uno de tus hijos aparece muerto”, le dijeron a @RobiBaradel https://t.co/HUnpJNX71J — Diario HOY (@diariohoynet) 1 de marzo de 2017