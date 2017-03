Beneficios para estatales: ascensos y pases a planta permanente

Estos son solo algunos de los temas que se abordaron ayer durante un encuentro entre el ministro de Trabajo bonaerense y dirigentes de gremios de la Provincia. Otorgarían un plus salarial por “continuidad y calidad del servicio”

Mientras algunos gremios docentes de la Provincia siguen en conflicto, dirigentes de los sindicatos más representativos de la administración pública bonaerense mantuvieron ayer una reunión en el Ministerio de Trabajo, con el objetivo de terminar de concretar distintos beneficios para los agentes estatales.

Según pudo saber diario Hoy, hubo consenso en la necesidad de un urgente e inmediato pase a planta permanente de miles de empleados que no tienen estabilidad, algo que fue contemplado en el acuerdo paritario del año pasado. Eso no fue todo: también se delinearon los principales aspectos de lo que sería un plus salarial por “continuidad y calidad del servicio”, un mecanismo que se utilizaría para premiar a aquellos agentes que cumplen con el presentismo y se destacan en su tarea en distintos organismos cuyos trabajadores están alcanzados por la Ley 10.430. A esto se sumarían distintos incentivos para la capacitación, importantes herramientas para avanzar en la carrera administrativa dentro del Estado.

Para instrumentar cada uno de los beneficios antes mencionados, en las próximas semanas se abrirán las denominadas paritarias sectoriales, que funcionarán en distintas reparticiones del Estado y estarán integradas por autoridades gubernamentales y representantes de los trabajadores.

En el encuentro de ayer participó el titular de la cartera laboral, Marcelo Villegas, y dirigentes de los gremios mas representativo del sector público bonaerense como Susana Mariño (Soeme), Carlos Quintana (UPCN), Miguel Zubieta (Salud Pública), Pedro Fernández (APOC) y Jorge Baldovino (AERI).

“La reunión fue muy importante y hubo mucho diálogo entre las partes. Los próximos encuentros nos permitirán avanzar con muchos temas pendientes, entre ellos el pase a planta de los trabajadores que no tienen estabilidad. Estamos convencidos de que vamos por buen camino”, afirmó a diario Hoy Susana Mariño.

Asimismo, durante el encuentro de ayer se acordó seguir de cerca la aplicación del acuerdo paritario firmado el año pasado que, entre otros puntos, garantiza la actualización automática de haberes en función de los incrementos del costo de vida (inflación) que mide el Indec.