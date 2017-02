“Bressi me había prometido piñas y tiros: cumplió”

Así se lo aseguró a diario Hoy el comisario general Marcelo Di Pasqua, denunciante del jefe de la Policía Bonaerense. Además, dijo sentirse “un perseguido de la institución” y expresó “no confiar en la fuerza policial” para llevar adelante la investigación de su acusación

El comisario general Marcelo Di Pasqua, quien ayer denunció penalmente al titular de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, mantuvo una extensa charla con diario Hoy, en la cual ratificó sus acusaciones contra el mandamás policial y apuntó contra la presunta persecución que viene sufriendo por parte de la fuerza por sus imputaciones. También expresó su opinión sobre la causa de los sobres que sacude a la Departamental La Plata.

—¿En qué consiste la causa que radicó contra Pablo Bressi?

—Lo denuncié por la persecución de la que vengo siendo víctima por parte de este hombre tras haber presentado una denuncia en 2013 en la que están implicados él y parte de su personal, cuando estaba a cargo de la DDI de Esteban Echeverría, por la protección brindada a una banda narco en Villa El Pantano. Bressi me había prometido una persecución, piñas, tiros: cumplió. Todo esto es una revancha por haberlo denunciado.

—¿Cuál fue el comienzo de esta persecución que usted denuncia?

—Soy un perseguido de la institución. La causa comenzó en 2013 y desde entonces he sufrido una persecución por parte de Bressi. No le avisamos que íbamos a hacer unos allanamientos. A él lo nombraban en las escuchas cuando decían: “Vamos con el jefe de la colorada”, que es como se conoce a la DDI de Esteban Echeverría. Es decir que él aparecía involucrado en una escucha y quería que yo le fuera a avisar. Una locura que entra solamente en su cabeza.

—Usted denunció “acosamiento institucional”, ¿en qué consistió?

—Yo en 2013 era comisario mayor, al igual que Bressi. A los cuatro o cinco meses que pasó esta causa él ascendió a comisario general y lo pusieron como jefe contra el narcotráfico en la Provincia. Al mes de esto, me mandó a disposición de personal, que significaba que yo cobraría todos los meses mi sueldo sin hacer nada. En 2015 me reincorporaron y me ascendieron a comisario general, pero en 2016 me mandaron otra vez a disposición de personal y me jubilaron en forma inconstitucional.

—¿Cree que su denuncia puede ser investigada dentro de la propia fuerza?

—Yo quiero que me investigue la fiscalía y no la Policía, no confío en la fuerza policial que dirige Bressi. Lo más grave de esto es el mensaje institucional que se da, porque si a un comisario general le arman una causa trucha como esta, imagínense lo que puede pasar con un cabo que denuncia a un comisario. Tengo 47 años, con 29 de servicio, y en todo este tiempo jamás tuve una denuncia en mi contra, jamás fui procesado y detenido, a diferencia de muchos jefes que tiene la cúpula ahora, que estuvieron “en cana” y fueron procesados por diferentes delitos.

—Desde el Ministerio de Seguridad lo acusan de enriquecimiento ilícito y le adjudican la empresa Val San SA. ¿Qué contesta a eso?

—Val San SA es una empresa en la que trabajo con mi hermano y mi sobrino, con declaración jurada desde 2012. Contamos con dos camiones Mercedes Benz modelo 2010, una Amarok 2011 y tres semirremolques 2011. Todo lo que tenemos en la empresa sale dos millones y medio de pesos y no mueve fortunas como asegura el Ministerio. Es una causa armada que tiene cinco renglones, basada en una denuncia anónima que no tiene pies ni cabeza.

—¿Qué piensa sobre la causa de los sobres que asola hoy a excomisarios y exjefes policiales de la Departamental La Plata?

—Es preocupante lo que ha pasado porque estamos hablando de una causa complicada. Que haya varios comisarios llevando sobres a un jefe significa que no estamos hablando de un corrupto, sino de un sistema que involucra al propio Ministerio. A mí, la Policía me preocupa como policía y como ciudadano. Es lamentable que tan cerca del Ministerio se presenten comisarios llevando sobres.

“El Fariña de la Bonaerense” complicó a la cúpula policial

Gabriel “El Enano” Cabral, también conocido como “El Fariña de la Bonaerense”, quien cayó preso el 5 de agosto del año pasado en Berazategui, tras estar prófugo desde junio de 2015, sigue siendo objeto de atención.

Ayer, según pudo conocer en forma extraoficial diario Hoy, en su declaración ante la jueza federal Alicia Venze, titular del Tribunal Oral Federal Nº 5, dio más datos precisos en la denuncia por corrupción policial que tiene a la cúpula de la fuerza contra las cuerdas.

Allegados judiciales dijeron a este medio que Cabral “vinculó a exjefes policiales”, a la vez que explicó las formas “en que se cobraba el dinero de la droga” en el momento en que él participaba de la institución. En tanto, dio detalles de cómo la plata “llegaba a la Superintendencia”.

En otra de las partes de su declaración ante la magistrada, Cabral afirmó: “Me llamaron a declarar en cuatro causas distintas y en todas dije lo mismo, incluyendo a Pablo Bressi en la comisión de diversos delitos”.

También se pudo conocer que los abogados de Cabral solicitaron en los tribunales federales 3 y 5 incorporarlo al Programa de Protección a Imputados, pero que Venze no lo autorizó, por lo cual sigue en prisión y la causa ya fue elevada a juicio (la del TOF N° 5), pero aún no tiene fecha de inicio.

Cabral continúa detenido en una cárcel federal de Marcos Paz y desde su defensa piden que se tramite como prioritario que sea “cuidado en extremo”, ya que advierten que, por el tenor de las denuncias que viene llevando adelante, “su vida corre peligro”.

Vale recordar que “El Fariña de la Bonaerense” era oficial de Policía en una comisaría de la localidad de José León Suárez perteneciente al partido de San Martín, cuando fueron detenidos cinco integrantes de la fuerza de seguridad por recaudar dinero a cambio de liberar zonas a narcotraficantes. Estuvo por más de un año prófugo hasta que fue capturado en Berazategui y comenzó a colaborar con la Justicia.