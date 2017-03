Bullrich dijo que va a actuar ante las protestas y “puede haber consecuencias”







La ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que el gobierno de Mauricio Macri va a “actuar” ante cortes y protestas, lo cual “puede tener ciertas consecuencias”. “Vamos a actuar, y cuando lo hagamos no entremos en la paranoia de la Argentina: si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos (sic). Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias”, aseguró la funcionaria nacional.

Tratando de matizar sus declaraciones, aclaró que “esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto (...) La Gendarmería y las fuerzas policiales van a actuar como se hace en cualquier parte del mundo, dispersando. ¿Los argentinos queremos un orden democrático? Bueno, eso requiere que las fuerzas actúen”, argumentó.

En referencia a posibles hechos de violencia, indicó que las fuerzas federales “tienen que defenderse de los ataques que permanentemente reciben, como piedrazos o botellazos”. “Durante 12 años no se metían en las calles. Nosotros les planteamos que están amparados por la Constitución y por las leyes”, afirmó.

Para Bullrich, “hay grupos en la Argentina que desde que asumió el gobierno del Presidente (Mauricio) Macri, sin saber ni siquiera lo que se iba a hacer, ya estaban en la calle”.

Advertida sobre el tono de sus declaraciones, luego explicó a través de su cuenta de Twitter que las fuerzas policiales comenzarán a “actuar” para desactivar los piquetes “paso a paso, de una manera lógica”

“Vamos a empezar a actuar. El gobierno de la Ciudad, en Buenos Aires y nosotros, en las rutas federales”, indicó la funcionaria en la red social.

Las declaraciones de la ministra despertaron críticas de dirigentes de distintos espacios políticos, representantes sindicales y de referentes de las organizaciones sociales.

PIQUETES | @PatoBullrich dijo que “actuarán” para desactivar los piquetes que tengan lugar en calles y rutas https://t.co/F4YkWFEpcb — Diario HOY (@diariohoynet) 20 de marzo de 2017