“Buscamos la cohesión de todas las expresiones del peronismo”







Así lo afirmó ayer el dirigente justicialista platense Gonzalo Atanasof, durante un acto en Ringuelet. Dijo que “el Frente de Unidad Peronista” está listo para ir a elecciones. También alertó sobre la crisis habitacional y cuestionó la compra millonaria de casas chinas

Tenemos que armar una oferta competitiva y para eso necesitamos interpelar a los vecinos”, sostuvo ayer el dirigente peronista Gonzalo Atanasof durante un plenario llevado adelante con vecinos de Ringulet, en el que insistió con que su propósito es “la cohesión de todas las expresiones que tiene el peronismo de la ciudad de La Plata”

De todas maneras, aclaró: “Si no nos podemos poner de acuerdo, están las PASO para poder dirimir esas cuestiones”.

En ese sentido, le comunicó a los militantes de las diferentes agrupaciones presentes anoche en un club de ese barrio: “Quédense tranquilos que este Frente de Unidad Peronista va a pelear las internas en la ciudad”.

“Crisis fenomenal”

El dirigente justicialista sostuvo que “dos de los grandes problemas que tiene la ciudad, en medio de una crisis fenomenal, son la demanda habitacional y la falta de empleo. Y pretenden resolverlos importando casas chinas y no generando fuentes de trabajo de aquí, de La Plata”.

Según consideró Atanasof, “estamos hablando de darle una solución habitacional a más de quince mil familias en la región. Es un número altísimo la cantidad de gente que hoy no tiene resuelta la cuestión habitacional”.

“Por otro lado, si hay una actividad que es generadora de empleo es la construcción: desde el albañil que está levantando la pared hasta quienes trabajan en las carpinterías, los vendedores de aberturas, aquellos que les dan de comer a los obreros”, siguió.

En ese sentido, consideró que “la demanda habitacional de la región se debe resolver con construcción, dándoles trabajo a los empleados de la ciudad. Y cualquier empresa que se radique aquí relacionada a un plan de viviendas debe tener como condición sine qua non contratar empleados locales”.

“Hay temas con los cuales no se jode”

Luego de que en la última semana el Concejo Deliberante platense comenzara a trabajar en la creación de un fondo permanente para subsidios destinados a ayudar, financiar y fortalecer refugios para las víctimas de violencia de género, Atanasof sostuvo que esta problemática social requiere de “una política de Estado”.

“Hay temas con los cuales no se jode. Uno es la demanda habitacional, otro es el hambre que están sufriendo los platenses, y otro es esta emergencia. Están matando a las mujeres como moscas. Necesitamos una verdadera política de Estado, no un aprovechamiento político de la situación. Estamos en una situación de un antes y un después. Aquel dirigente que no se ponga a la altura de las circunstancias va a pagar un costo político muy alto”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “el presupuesto para prevención y contención de violencia de género no es para hacer política, es para tratar de resolver un flagelo profundo que hoy atraviesa a toda la sociedad”.