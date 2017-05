Cae exportación de productos en economías regionales

La exportación de importantes productos, como cítricos, vitivinícolas o aceite de oliva, que tienen un gran peso en el desarrollo de las economías regionales, experimentó una fuerte contracción durante el primer trimestre de 2017. Así lo advirtió un informe realizado por técnicos del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dependiente de la Fundación Mediterránea, en base a datos relevados por el Indec.

Entre las exportaciones realizadas en enero-marzo de 2017, se constató una merma del 18 por ciento en la exportación de oliva (con ventas realizadas por US$ 24,7 millones), la disminución de un 15 por ciento en las frutas de carozo (con US$ 9,6 millones), una significativa caída del 11 por ciento en cítricos (con ventas al exterior por US$ 41,2 millones) y una baja del 10 por ciento en productos de la industria vitivinícola.