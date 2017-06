La cocina política - Elecciones 2017

Cambiemos definió sus nombres para la lucha electoral en Provincia

El ministro de Educación Esteban Bullrich será quien encabece la lista del oficialismo a senadores nacionales. Graciela Ocaña liderará la nómina de diputados. Los posibles candidatos para acompañarlos en la pelea de cara a las PASO.

La Provincia de Buenos Aires es central a la hora de determinar la opinión de la gente sobre la clase dirigente, ya que cuenta con el 38% del electorado nacional. Este año en suelo provincial se elegirá a tres senadores nacionales, 35 bancas en la Cámara baja, así como también 46 diputados y 23 senadores provinciales, y la mitad de las concejalías en los 135 municipios.

Cambiemos ha dado el primer paso de cara las PASO del próximo 13 de agosto, ya que ayer definió al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, como su cabeza de lista para la Cámara alta. El funcionario, de 48 años de edad, es una de las personas de confianza del Presidente Mauricio Macri, y a lo largo de su estadía en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el mismo puesto que ocupa ahora a nivel nacional, supo hacer buenas migas con la gobernadora María Eugenia Vidal.

El candidato oficial entró a la política de la mano del exministro de Economía Ricardo López Murphy en el partido Recrear, y luego de que este fuera absorbido por el PRO en el año 2008 se mostró como uno de los dirigentes más cercanos al jefe de Estado, al comandar los reclamos de los gremios docentes en terreno porteño.

Bullrich estaría secundado en la nómina oficial por la actual titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Gladys González, quien se ha ganado la consideración de Macri y Vidal por el manejo que realizó no solo en el ente público, sino también como interventora judicial del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

Danza de candidaturas

No solo para la Cámara alta tendría todo definido Cambiemos, también estaría barajando algunos de los nombres para las diputaciones nacionales. De acuerdo a trascendidos, quien encabezará la lista será la exministra de Salud y exinterventora del PAMI, Graciela Ocaña. De esta manera, el oficialismo quiere consolidar su rasgo de lucha “antimafia” que viene encarando la gobernadora bonaerense, y en cuyo perfil encaja “La Hormiguita”.

La dirigente de Confianza Pública sería acompañada por Facundo Manes, aunque esto no estaría confirmado, ya que crecen los rumores de que el médico daría un paso al costado por no estar satisfecho con el lugar que le quieren dar dentro del oficialismo. De no ser Manes, el radicalismo propondría otro nombre para secundar a Ocaña, que no escaparía entre el actual diputado provincial Maximiliano Abad y Horacio Barreiro, ambos cercanos al vicegobernador Daniel Salvador.

El tercer lugar sería para la Coalición Cívica-ARI que incluiría Marcela Campagnoli, hermana del fiscal José María Campagnoli. A ella le seguiría el actual embajador en la República Oriental del Uruguay y exministro de Seguridad en terreno porteño, Guillermo Montenegro. Otros nombres que están en danza son los del dirigente social Héctor “Toty” Flores, y el del actual subsecretario de Asuntos Electorales, Ezequiel Fernández Langan.

Finocchiaro será el reemplazante de Bullrich en Educación

El director general de Escuelas de la Provincia sucederá al flamante candidato oficial para las PASO en suelo provincial. Gabriel Sánchez Zinny sería el sindicado para comandar los destinos educativos bonaerenses.

Tras la confirmación de la candidatura a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires del ministro de Educación Esteban Bullrich, comenzaron a sonar en forma automática los nombres para reemplazarlo en la cartera educativa.

Sin muchas sorpresas, el designado finalmente por el Presidente Mauricio Macri para ocupar el principal asiento en el Palacio Pizzurno es el actual director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro.

Oriundo de La Matanza, en un primer momento Finocchiaro sonaba como el nombre elegido por el oficialismo para competir como cabeza de lista en la populosa Tercera Sección Electoral, pero finalmente desde la Presidencia resultó elegido como el sucesor de Bullrich en el Ministerio de Educación.

Hombre cercano al ahora candidato de Cambiemos en la Provincia, el funcionario bonaerense lo acompañó en su paso por la función pública porteña como subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente, desde donde fue el encargado de conducir las negociaciones paritarias con los 17 gremios docentes de la Capital Federal.

De profesión abogado y con un paso por la docencia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Matanza, Finocchiaro tendrá la difícil misión de frenar los reclamos docentes que circulan a lo largo y ancho del país y que acaparan la atención de la sociedad por estar todavía irresuelto.

Como reemplazo de Finocchiaro en la Dirección General de Escuelas, vendría Gabriel Sánchez Zinny, exdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y actual titular Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en suelo provincial, y es considerado un profesional que seguirá los lineamientos trazados por Cambiemos en materia educativa en la Provincia.

Zinny es el fundador de la plataforma de aprendizaje para Latinoamérica, kuepa.com, y ha escrito numerosos artículos en medios como The Huffington Post, El Tiempo Latino -la publicación hispana de The Washington Post-, además de contar con experiencia como consultor educativo en Washington.

Hoy se haría el anuncio oficial

Tras meses de conversaciones entre todos los sectores políticos que componen el frente electoral “Cambiemos Buenos Aires”, finalmente se llegó a un arreglo que garantiza la continuidad del armado conformado en 2015 y que lo llevó al poder.

Hoy, la gobernadora María Eugenia Vidal daría a conocer los nombres de quienes representarán al espacio en las PASO del 13 de agosto, confirmándose como la líder central de Cambiemos de cara a la sociedad.

Según se pudo conocer, la mandataria provincial se pondría la campaña al hombro y saldría ella misma a caminar los barrios y las calles de todas las localidades bonaerenses, donde la imagen pública de Vidal, que ronda el 70% de aprobación a su gestión, será clave a la hora de un posible triunfo electoral.

Intensas negociaciones para lograr la unidad del peronismo en La Plata

Las negociaciones entre distintos referentes que representan a los sectores mayoritarios del peronismo en La Plata, desde el kirchnerismo al movimiento obrero organizado, se intensificaron ayer. Y continuaban esta madrugada, al cierre de esta edición, en distintos ámbitos de la ciudad.

Según pudo saber diario Hoy, ya estarían de­finidas algunas de las principales candidaturas de diputados provinciales, concejales y consejeros escolares del frente “Unidad Ciudadana”, que en la Octava Sección irá en la misma boleta que podría ser encabezada por Cristina Kirchner como primera candidata a senadora nacional. Concretamente, entre los principales postulantes platenses asoman la actual concejal y decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, Florencia Saintout, y el dirigente peronista Gonzalo Atanasof.

A ellos se les sumarían representantes del Partido Justicialista de La Plata, cuyas autoridades, a comienzos de la semana, firmaron la adhesión al frente.

A su vez, el movimiento obrero organizado, a través de la mesa sindical, también aportaría nombres en la lista provincial y distrital de la Octava Sección, lo que implicará un importante respaldo para lograr el apoyo de los trabajadores, el desarrollo de la campaña electoral y la fiscalización de los comicios.

La posible unidad del peronismo platense representaría un importante mensaje en el seno del peronismo bonaerense, teniendo en cuenta que en distintas secciones electorales y municipios de la Provincia se están registrando fuertes internas.

“Todos los que estamos en la mesa de negociaciones entendemos que la unidad es el mejor camino posible para lograr el triunfo en las próximas elecciones. La única forma de frenar la segunda etapa del ajuste que prepara el Gobierno nacional es con un peronismo unido y creemos que, en caso de sellar el acuerdo en la Octava Sección, podemos ser un ejemplo a seguir en toda la Provincia”, afirmó a este medio uno de los dirigentes del PJ durante un breve impasse de una de las negociaciones que, al cierre de edición, continuaba a paso firme.

Se espera que hoy, o a más tardar mañana, finalmente quede sellada la unidad, algo que los distintos sectores del PJ y del kirchnerismo no pudieron conseguir en las elecciones de 2015, cuando tuvieron que dirimir sus diferencias en las PASO y finalmente terminaron cayendo en los comicios generales frente a Cambiemos. Por ello, durante las negociaciones de ayer, hubo coincidencia en que “no se puede repetir los errores del pasado”.