“Cambiemos sacará el 35% en las elecciones”

Así se lo dijo a diario Hoy el intendente de la localidad de Pinamar, Martín Yeza. Además, criticó al Frente Renovador por “hacer maldades con sus concejales” y afirmó que el Operativo Sol está funcionando “de manera increíble” en la costa bonaerense

Con 31 años, Martín Yeza es el intendente de más baja edad de la Provincia de Buenos Aires, lo que ha llevado a que con su juventud y disposición al trabajo busque cambiar la realidad que se encuentra atravesando la ciudad de Pinamar, un territorio que tuvo seis intendentes en solo siete años, padeciendo una crisis política que casi parecía crónica para la localidad costera.

Ante la realidad provincial, Yeza sostuvo en diálogo con diario Hoy que “lo primero que cambió en Pinamar y en todo el territorio bonaerense es la institucionalidad, ya que hay un gobierno honesto y transparente que hace posible que se consigan cosas prolongadas en el tiempo”.

Sin embargo, la inmediatez de las elecciones legislativas de este año lleva al jefe comunal a pensar que “ganaremos el acto eleccionario de este año. Vamos a estar primeros en la Provincia, donde Cambiemos sacará el 35% en las elecciones, seguido por una pelea entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, cuyo apoyo oscilará entre el 25 y el 28 por ciento”.

En ese sentido, el pinamarense aseveró que “haremos la diferencia en el interior de la Provincia, donde medimos muy bien. Allí Cambiemos hará una muy buena elección. Igualmente, la madre de todas las batallas estará en el Conurbano, donde el kirchnerismo logró llegar a barrios a los que el Estado nacional no había llegado, sería de necio no reconocerlo”.

Éxito oficial

El alcalde costero criticó además en duros términos al Frente Renovador y a su líder, Sergio Massa, por el accionar llevado adelante en Pinamar. “Él veranea en nuestra ciudad. No me he reunido con él, aunque pareciera ser que está aburrido y se dedica a hacer maldades con sus concejales y demás contra nosotros”, expresó Yeza.

“En vez de estar pensando en cómo resolver los temas de la Argentina, se dedican a poner palos en la rueda en lo local. Pero, fuera de eso, a mí me gusta que vengan todos a Pinamar y que puedan ver parte del cambio que ha comenzado a darse en la Argentina desde el punto de vista de mi ciudad”, destacó el jefe comunal.

La seguridad es uno de los principales problemas de los veraneantes en la costa bonaerense, donde en años anteriores fueron crecientes los asaltos y otros hechos delictivos. Esta situación llevó a que ahora el gobierno provincial lanzara un Operativo Sol renovado y con más agentes participando en la protección ciudadana.

Para el alcalde pinamarense, “el Operativo Sol funciona de manera increíble. Acá hay alrededor de 1.600 efectivos, que se suman a los más de 400 que tenemos a nivel local. No hemos tenido episodios de violencia y estamos llevando adelante una tarea de prevención que está funcionando con verdadero éxito”.

Finalmente, aseveró que “desde la Provincia se ha impuesto la seguridad como el principal problema. Pensamos que respetando la ley se respeta a los ciudadanos, y el gobierno provincial respeta la ley por sobre todas las cosas, asegurando así el bienestar de los bonaerenses”.