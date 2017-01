Cambiemos y el Frente Renovador, de cara a las elecciones de octubre

El oficialismo, conformado por la coalición gobernante Cambiemos, y el massismo, pondrán en juego en la Cámara de Diputados casi la mitad de las 127 bancas que se elegirán en los comicios de octubre. La alianza gobernante entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica debe arriesgar 41 de las 87 bancas que posee. En el caso del Frente Renovador, el partido tiene 37 diputados y terminan su mandato 20.

Para Cambiemos esta puede ser la oportunidad de aumentar su bancada. Con María Eugenia Vidal favorecida por todas las encuestas de opinión, las posibilidades del oficialismo de hacer un buen papel en las elecciones bonaerenses son más que alentadoras.

El candidato a presidente, Sergio Massa, termina su mandato y aún no definió si volverá a postularse a algún cargo legislativo. El Frente Renovador deberá trabajar para no resignar representación por la Provincia de Buenos Aires, donde es más fuerte, dado que no solo termina Massa, si no que también lo hace el exgobernador Felipe Solá y el jefe de la CGT, Héctor Daer.

El año eleccionario ya comenzó y todos los políticos deben ponerse en carrera, porque el resultado de los comicios será determinante para posicionar tanto al oficialismo como a las distintas fuerzas de la oposición camino a 2019.