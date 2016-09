Cambio climático y varias reuniones, en la última jornada de Macri en Nueva York

El presidente Mauricio Macri comenzará muy temprano su actividad en las Naciones Unidas, donde a las 7.45 participará de una Reunión de Alto Nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París, sobre cambio climático, uno de los puntos que fueron parte del mensaje que el mandatario pronunció el martes ante la Asamblea General de la ONU.



Macri, al igual que el resto de los Jefes de Estado y Gobierno que han firmado el Acuerdo de París, entregarán uno a uno los documentos con las respectivas ratificaciones, en el caso de Argentina por el Congreso de la Nación.



La agenda del Presidente, que este miércoles tendrá su último día de trabajo en Nueva York, seguirá en The Mark, el hotel donde se aloja junto a su mujer, la primera dama Juliana Awada, desde el domingo al mediodía, cuando llegó de Buenos Aires.



En ese coqueto hotel cinco estrellas, pero sin el lujo tradicional de los hoteles de esa categoría, Macri recibirá a las 9.30 al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en tanto que 15 minutos después lo hará con representantes de la comunidad judía local.



El mandatario, que recibirá a cada una de estas personalidades en una sala especial del hotel ubicado en el Upper East del Central Park, lo hará con la misma bandera nacional que utiliza en Buenos Aires, y que fue llevada especialmente para que no falte la insignia patria en cada uno de los encuentros bilaterales.



La agenda de Mauricio Macri continuará a las 10 con una reunión que mantendrá con la vicepresidente de AES Corporation, Scarlett Alvarez.



En tanto, la primera dama también tendrá este miércoles su propia agenda, y a las 10.15 se reunirá con la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Miambo-Ngcuka, en el edificio Daily News, de la calle 42.



El presidente Macri se reunirá en el mismo horario con el CEO de Wework y Juliana Awada participará del almuerzo de las primeras damas en el marco del Evento "Fashion 4 Development", en el Pierre Hotel, que marca la cooperación entre la diplomacia y la moda por el bien de las mujeres y niños de todo el mundo.



El presidente Macri partirá este miércoles mismo a Buenos Aires, dando así por terminada una intensa agenda de actividades, cuyo centro fue su participación en la apertura del 71 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de la ONU, pero que también quedó signada por su presencia en el encuentro anual del Clinton Global Initiative, y en un seminarip organizado por el Financial Times sobre lo que dio en llamarse "La Nueva Argentina".