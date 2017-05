Carlos Menem y Zulema Yoma no se presentaron para una prueba de ADN

El ex presidente y actual senador por La Rioja, Carlos Menem, y su ex esposa, Zulema Yoma, no se presentaron hoy ante el Cuerpo Médico Forense, donde se les debía realizar una extracción de sangre para cotejar sus ADN con los restos de su hijo Carlos, fallecido el 15 de marzo de 1995.

El legislador y Zulema Yoma se negaron a realizar el estudio ante el Cuerpo Médico Forense ordenado hace un par de meses por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien investiga si la muerte de Carlos Menem (h) y el del automovilista Silvio Oltra se trató de un accidente o un homicidio.

Fuentes judiciales recordaron que en aquella ocasión el magistrado dispuso que se efectuara un estudio de tipificación de polimorfismo de ADN de las muestras reservadas en la morgue judicial del cuerpo médico de la Justicia nacional y también de los restos de Menem (h).

Según las fuentes consultadas, Menem y Yoma presentaron un escrito en el que dejaron constancia de que los estudios para identificar al cadáver queden exclusivamente a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

