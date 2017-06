Carolina Píparo confirmó que podría presentarse como candidata

Carolina Píparo, víctima de una salidera bancaria en 2010 en La Plata, afirmó ayer que podría presentarse como diputada por Cambiemos en las próximas elecciones legislativas.

“Iría como candidata de Cambiemos. Pero no hay una propuesta concreta. Hoy estoy conforme con el rol que me otorgaron, me dieron voz”, dijo Píparo. En este marco, comentó la necesidad de debatir el régimen penal juvenil. “Hay que pensar en qué pasó para que un chico dispare. Nos queda más cómodo victimizar al delincuente. Hay familias que se dedican a la delincuencia y que difícilmente puedan inculcar otra cosa a sus hijos”, concluyó.