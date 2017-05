Carrió confirmó que el Gobierno acordará con Odebrecht

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, dio detalles anoche de lo que sería el pacto entre el Gobierno nacional y la constructora brasileña Odebrecht para que brinde información sobre las coimas pagadas a funcionarios argentinos, y por el cual ya hubo contactos con los directivos de la empresa. “La decisión de Mauricio Macri es correcta, porque la empresa está dispuesta a colaborar con este país por 15 años”, señaló la legisladora, advirtiendo que los testimonios podrían complicar a AySA y a Iecsa, compañía que era del primo del Presidente y ahora pasó a manos del empresario Marcelo Mindlin.

“Lo que hay que conseguir es el juzgamiento de los empresarios argentinos y del señor De Vido, que dejen de hacerse los distraídos porque, si no, vamos a movilizarnos. La Justicia no ha cambiado, se juntan para defenderse. No todos los jueces son malos, acá hay de todo”, disparó Carrió.