Casanello se llevó servidores del ministerio de Economía para buscar mails sobre las cuentas de Báez

El juez ordenó la medida luego de tomarle declaración a un jefe de Informática de ese organismo. Kicillof está acusado de haber escondido los datos.

“Un funcionario del área técnica del Ministerio nos aseguró que sí existieron esos mails y se borraron, el registro debería estar en la cinta que hoy nos entregaron”, dijo Casanello.

La orden de presentación de la prueba había sido pedida ayer y apunta a constatar si el ex secretario Legal y Técnico de la cartera, Federico Thea, recibió una notificación originada en el estudio de abogados neoyorkinos que representaba al país en el litigio con los fondos buitres.

La misma contenía datos sobre las transferencias de dinero de Baez a instituciones extranjeras ya que la aspiración del fondo buitre de Paul Singer era cobrar sus acreencias en litigio con la Argentina incautando bienes de funcionarios u otros argentinos.

“Un funcionario del área técnica del Ministerio nos aseguró que sí existieron esos mails y se borraron, el registro debería estar en la cinta que hoy nos entregaron”, dijo.

Se trata de un procedimiento habitual en la justicia norteamericana llamado "discovery" que habría originado la mayor cantidad de datos sobre la llamada por la prensa "ruta del dinero K" que se conocieron en los últimos años a través de la prensa.

La búsqueda de los mails se orienta en torno a la fecha del 7 de abril del 2014 cuando el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP informó a la entonces Procuradora del Tesoro, Angelina Abonna, del estado de la negociación con Singer, según el relevamiento hecho por el actual Procurador, Carlos Balbín.

La semana pasada, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del ex ministro, de la ex presidenta Cristina Kirchner y de la ex procuradora Abonna, entre otros ex funcionarios, acusándolos de no denunciar a la justicia a Báez, configurando el ocultamiento de un delito.