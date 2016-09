Fiesta clandestina

Caso Uscamayta: Nuevo reclamo frente a Fiscalía

A ocho meses de la muerte de la estudiante de periodismo Yésica Emilia Uscamayta Curi, en una fiesta clandestina en Melchor Romero, hoy se llevará a cabo desde las 11 hasta las 13 una jornada de Radio Abierta frente a la Fiscalía, ubicada en 7 entre 56 y 57.

En este contexto, el abogado de la familia de la víctima pedirá la imputación de cuatro funcionarios del municipio: Néstor Galarraga, Walter Etchevest, Emanuel Reyes y Gerardo Giglio, este último es el director de Nocturnidad, quien también está en la mira por el doble crimen de Gorina.

El hecho ocurrió luego de que los efectivos de Control Urbano se retiraran del evento, llevado a cabo en una casa quinta en calle 520, 159 y 160, a pesar de que no contaba con habilitación.

Cristián Uscamayta, hermano de Emilia, aseguró: "El Municipio ya sabía que se iba a hacer esa fiesta, sin embargo no hicieron nada para que no se realice". Además, agregó: "Gabriel Piqué es el mayor responsable, ya que es quien maneja la Policía Local. Ellos son los que tienen los medios para impedir que se haga una fiesta que no posee autorización".