Estaba preso en la Unidad 9 de La Plata

Causa de los sobres: hallan muerto en una celda a excomisario











Se trata de Federico Jurado, quien fue titular de la seccional de Villa Ponsati. Tenía 45 años. Estaba preso en la Unidad 9 de La Plata. Todo indicaría que fue un paro cardíaco. La autopsia la realizó Gendarmería Nacional

Uno de los excomisarios detenidos en la causa iniciada tras el hallazgo de 36 sobres con 153.700 pesos en la Departamental La Plata el 1º de abril pasado, al parecer por el cobro de coimas, fue hallado muerto ayer en la cárcel, y la Justicia dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas del deceso, informaron fuentes policiales.

Se trata de Federico Máximo Jurado (45), quien antes de ser detenido se desempeñaba como jefe de la seccional Decimosexta de La Plata y que fue hallado a las 7 de la mañana sin vida en la cama de su celda.

“Un guardacárcel lo encontró fallecido, sin síntomas de violencia en el lugar. Enseguida se comunicó el hecho al fiscal Marcelo Martini, al juzgado de Garantías a cargo de la jueza Marcela Garmendia y a la Policía”, detalló el vocero.

El fiscal Martini, a cargo de la causa, se dirigió a la Unidad Penitenciaria 9, ubicada en 10 y 76, y dispuso que intervenga en la investigación los peritos de Gendarmería Nacional, quienes realizaron pericias en la celda, procedimiento que quedó filmado.

Pasado el mediodía el cuerpo de Jurado fue llevado a la Asesoría Pericial del barrio Hipódromo, para realizar la autopsia. Y los instructores judiciales le tomaron declaración al compañero de celda del fallecido.

En diálogo con diario Hoy, Martini sostuvo que “todo indica que es una muerte natural, de acuerdo a los primeros informes de los médicos penitenciarios y del médico de Gendarmería que terminó de hacer la evaluación. De todas maneras, todo está supeditado a la autopsia. No se observa ningún elemento de violencia, ni marcas raras, pero sí la presencia de sangre que se acumula por la posición del cuerpo”.

En esa línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que “no hay nada irregular” en la muerte del excomisario Jurado, aunque aclaró que hay que “esperar el resultado de la autopsia”.

No obstante, el abogado de Jurado, Daniel Mazzocchini, puso en duda que se haya tratado de una muerte natural. “Tenía 45 años, no tenía problemas cardíacos, siempre que suceden estas cosas dicen que es muerte natural ¿Cómo una persona que está bien físicamente puede tener una muerte así?”, manifestó el letrado, quien se quejó: “Nosotros le habíamos requerido a la jueza Garmendia un hábeas corpus, pidiendo que no lo trasladen, que lo dejen en la comisaría de El Pato. Pero ella no hizo lugar”.

Recaudaciones ilegales, en la mira

Federico Jurado estaba detenido en la causa en la que también están presos el extitular de la departamental, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el exsecretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el exjefe de Operaciones, Ariel Huck; y los excomisarios Sebastián Velázquez (Segunda), Sebastián Cuenca (Tercera), Julio Sáenz (Sexta) y Raúl Frare (Decimosegunda).

La investigación comenzó el 26 de febrero de 2016 con un llamado anónimo a Asuntos Internos en el que se afirmaba que todos los primeros días hábiles de cada mes, desde las distintas comisarías de La Plata, se enviaban sobres con dinero para el titular de la Departamental y otros jefes de esa repartición.

El auditor general Guillermo Berra comenzó entonces a trabajar en el caso para poder atrapar a los policías en flagrancia. Fue así que el primero de abril del año pasado se desplegó un megaoperativo y fue allanada la Jefatura Departamental, donde se secuestraron un total de 36 sobres que contenían 153.700 pesos. Los jefes acusados fueron desplazados de sus cargos, pero sus abogados lograron evitar sus arrestos hasta que en noviembre pasado la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó sus pedidos de eximición de prisión, por lo que se llevaron a cabo las detenciones.

Diabetes, obesidad y estrés por el encierro

Un vocero del Servicio Penitenciario explicó que el excomisario de Villa Ponsati, Federico Jurado, quien ayer fue hallado muerto en la Unidad 9, “ingresó al penal el 6 de enero pasado, y como sufría diabetes estaba medicado. Estaba alojado en el pabellón 16 A, donde compartía la celda 55 con un exintegrante de una fuerza de seguridad”.

Jurado, de acuerdo con la misma fuente, había jugado al truco hasta avanzada la noche, y a la mañana, en el recuento, nunca se levantó de su cama.

“Cuando llegaron los peritos de Gendarmería le pusieron bolsas en las manos para resguardar esas extremidades, ya que será clave en la autopsia ver si Jurado intentó defenderse de algún ataque”, indicó un instructor judicial presente en el procedimiento.

Jurado, en las casi dos semanas que permaneció detenido en la Unidad 9, recibió la visita de su madre, su pareja y sus hijos, quienes ayer estaban conmocionados y doloridos por el fatal desenlace.

En la cárcel de Villa Elvira quedaron alojados otros dos de los hasta ahora ocho imputados: Ariel Huck y Raúl Frare.

“El excomisario tenía diabetes, era obeso y se ve que el estrés por el encierro lo afectó bastante”, señaló uno de los jefes penitenciarios consultados por este diario.