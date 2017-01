Causa de los sobres: los exjefes departamentales hicieron su descargo

El letrado que los patrocina dijo que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “Es una actitud real que demuestra lo contrario de lo que se presume”, afirmó Salas.

El abogado Oscar Salas, quien representa a los cuatro exjefes departamentales y al extitular de la Comisaría de Los Hornos, Sebastián Cuenca, se comunicó con Hoy para realizar su descargo respecto de un posible peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación judicial.

“En primer lugar, el artículo 431 no se aplicó específicamente por la interposición de los últimos habeas corpus que presentamos en la feria judicial, sino por el recurso de Casación interpuesto en término frente al rechazo de un habeas corpus contra la orden de detención y las eximiciones de prisiones solicitadas oportunamente para mis defendidos. Esa es la realidad procesal de la causa”, sostuvo el letrado.

Respecto de los peligros procesales hechos públicos, “es importante destacar que el peligro de fuga no existe, ya que siempre estuvieron a derecho. En un año de investigación no se escondieron, no se fueron y se presentaron espontáneamente cuando se les comunicó que se los iba a detener, preguntándole al Dr. Martini donde quería que se hicieran presentes para efectivizar su detención. Una actitud real que demuestra lo contrario a lo que se presume”.

Salas, junto con su socio Christian Romano, representan al extitular de la Departamental Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo; el exjefe de Operaciones, Ariel Huck; y el exsecretario, Walter Skramowskyj, y a Sebastián Cuenca. Todos ellos están imputados por el delito de “asociación ilícita”.

Con referencia a un eventual “entorpecimiento de la prueba”, el abogado explicó que sus defendidos “durante todo el tiempo que lleva esta bochornosa causa y en la que por varios meses siguieron en sus funciones, ninguno de los imputados intento ningún acto que justifique esta afirmación. Se mantuvieron expectantes, dolidos por el descrédito público que vienen sufriendo y soportando declaraciones falsamente vertidas, pero respetuosos de la labor legal”.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima, y el 1º de abril la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense realizó una inspección sorpresiva en el edificio policial ubicado en la calle 12 entre 60 y 61, donde encontraron 36 sobres con $153.700. El fiscal Marcelo Martini se hizo cargo de la causa, y, tras estar detenidos más de un mes, la semana pasada la sala de feria del Tribunal de Casación dictaminó que los policías fueran liberados hasta que las órdenes de detención queden firmes.

En tanto, el Dr, Daniel Mazzocchini, quien patrocina a los estimulares de las comisarías Segunda (Sebastián Velázquez), Tercera (Sebastián Cuenca), Sexta (Julio Sáenz), Duodécima (Raúl Frare) y a la familia del fallecido Federico Jurado, había presentado un recurso de Casación solicitando que los magistrados revisen el fallo que confirmó la negativa de eximición de prisión, además del pedido de nulidad de la prisión preventiva.

CAUSA SOBRES | #LaPlata El abogado dijo que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento de la investigaciónhttps://t.co/X1oXjtDAh7 — Diario HOY (@diariohoynet) 31 de enero de 2017