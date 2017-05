“Cerrá los ojos y vas a ver a tus hijos marchar”

Eso le dijeron los uniformados que atacaron al fiscal Fernando Cartasegna, quien ayer recordó los dichos, al declarar ante su par, Ana Medina. La frase hace referencia directa a los sucesos posteriores a la muerte de Alberto Nisman. Sigue la conmoción

El fiscal de Delitos Conexos con Trata de Personas y Pedofilia, y titular de la UFI nº 4 y 9 de La Plata, Fernando Cartasegna, quien fue golpeado y amenazado de muerte el sábado pasado por tres personas para que no profundice la pesquisa de una de sus causas, declaró ayer por más de dos horas ante la titular de la UFI nº 1, Ana Medina, en calidad de víctima, y en la diligencia judicial recordó detalles escalofriantes.

Cartasegna habló ayer con diario Hoy y destacó: “Al contestar las preguntas de la fiscal recordé una frase que me dijo uno de los agresores y a la que no le había dado importancia: Cerrá los ojos y vas a ver a tus hijos marchar”.

La intimidación tenía relación directa con la muerte del fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, ya que sus dos hijas encabezaron varias marchas para pedir justicia tras el hallazgo de su cuerpo sin vida en enero de 2015.

A Cartasegna los agresores también le dijeron que lo iban a encerrar en un baño para que se suicide, mientras le daban detalles de los movimientos de sus hijos.

“Yo venía relatando lo que me pasó como un fiscal pero hoy (por ayer) Ana Medina me puso en el rol de víctima y pude recordar muchos más detalles importantes”, indicó a este medio Cartasegna.

En tanto, la representante del Ministerio Público que encabeza la investigación del ataque al fiscal, ocurrido el sábado pasado en 8 entre 56 y 57, le pidió al personal de la comisaría Novena que identifique las cámaras de seguridad ubicadas en la zona del hecho. Además, Medina solicitó las grabaciones de las cámaras ubicadas en el edificio judicial, con la intención de ubicar a los sujetos que pegaron los afiches intimidatorios en contra de Cartasegna.

Con respecto al estado de salud del funcionario judicial agredido, el mismo damnificado le dijo a este medio que “para que me realicen la tomografía tenemos que esperar que baje la inflamación”.

“Quiero la causa”

Cartasegna recibió ayer el desprendimiento de la Causa de los Sobres. Esta nueva Instrucción Penal Preparatoria (IPP) es por la presunta connivencia entre comisarios platenses y abogados denominados “caranchos”, ya que la maniobra tendría que ver con que los titulares o empleados de las seccionales les pasan el dato a los letrados en los casos de accidentes con heridos o muertos para que se ofrezcan como asesores legales. De esta manera, luego, los comisarios recibirían un retorno. Al parecer se trata de una fuente de dinero importante, y eso explicaría la violenta agresión a Cartasegna.

Al respecto, el funcionario judicial agredido dijo: “Yo a la causa la quiero. Podría excusarme y decir que no me siento libre, pero no puedo decir legalmente que esta causa y que las personas que me atacaron tienen que ver con las personas investigadas. Pero sí puedo decir que me siento violentado moralmente, que me aparto porque no tengo tranquilidad y paz para investigar o puedo decir estas personas están relacionadas y como me atacaron no puedo investigar... Ninguna de esas dos cosas me está pasando. Lo que creo es que tengo que recibir la IPP y mostrar las pruebas”, agregó el fiscal.

Por ahora, sin pistas de los agresores

En los pasillos de Tribunales se comentó ayer que un empleado “infiel” de la UFI nº 4 habría sido uno de los que pegó los afiches para amedrentar a Fernando Cartasegna. Sin embargo, el mismo fiscal lo descartó.

“Entiendo que fue un malentendido. Los custodios del edificio me dijeron que vieron a un joven de barba pegando los carteles, pero en realidad es uno de los empleados de la Fiscalía que lo que estaba haciendo era justamente lo contrario: sacando los afiches”, aseveró el titular de la UFI nº 4.

Para colmo, el empleado sospechado ayer no fue a trabajar, con lo que crecieron los rumores. Sin embargo, al parecer la ausencia se debió a un permiso para rendir un examen.

Por ahora la causa calificada como “lesiones agravadas” no tiene a nadie en la mira. Los dos hombres y la mujer, los cuales actuaron con uniformes policiales, continúan sin ser identificados.