CFK pidió a gremios “una gran votación” en lugar de una marcha

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió ayer con la Corriente Federal de Trabajadores y le pidió que, en lugar de realizar la marcha del 7 de agosto a San Cayetano, convoquen a una “gran votación” en las PASO.

“Sé que los trabajadores tienen más que sobradas razones para reclamar, pero también sé que, en lugar llamar a una movilización, lo que debemos hacer es convocar a una gran votación el 13 de agosto”, sostuvo la candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires desde su cuenta en la red social Telegram.

Además afirmó que la administración de Mauricio Macri “no escucha las movilizaciones, solo las distorsiona y desacredita”.

“El Gobierno de Cambiemos no escucha el dolor de quienes pierden sus trabajos, no llegan a fin de mes, no pueden pagar facturas astronómicas de servicios públicos o tienen que cerrar sus comercios o sus fábricas. Los ignora”, finalizó.