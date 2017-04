China llama a la calma en península de Corea y pide "evitar provocaciones" a todas las partes

El gobierno chino llamó hoy a la calma en la península coreana y urgió a "evitar provocaciones" un día después del lanzamiento fallido de un nuevo misil desde Pyongyang y en paralelo a la visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a Seúl.

"Queremos dejar claro, una vez más, que la situación en la península de Corea es compleja y delicada, por lo que urgimos a todas las partes a evitar provocaciones", señaló hoy durante una conferencia de prensa el vocero del ministerio chino de relaciones exteriores, Lu Keng.

"China defiende que la desnuclearización de la península es la dirección correcta a seguir", añadió, y destacó que "el diálogo y la consulta" entre las partes son la "única vía posible" para la resolución del problema.

Las declaraciones de la diplomacia china se conocen después de que Corea del Norte realizara un nuevo ensayo con un misil balístico, el décimo en el último año, que aparentemente estalló poco después de ser disparado, pocas horas antes de que Pence aterrizase en Corea del Sur.

El vicepresidente estadounidense, cuya visita tiene como objetivo tratar la crisis abierta por los recurrentes ensayos nucleares de Pyongyang, calificó este domingo de "provocación" el lanzamiento del misil norcoreano y aseguró que las relaciones de Washington con Seúl son "más fuertes que nunca".

Tras el inicio del despliegue del escudo antimisiles estadounidense THAAD en territorio surcoreano, hace apenas dos meses, China ha advertido en varias ocasiones de su "clara oposición" y hoy recordó que antes del despliegue las relaciones entre ambos países estaban "en el mejor punto de su historia".

"Desde el principio hemos hecho todo lo posible por volver a la mesa de negociación", continuó Lu; "las visitas de Wu Dawei (representante especial chino para la península de Corea) a Corea del Sur son un claro ejemplo de ello", consignó la agencia de noticias EFE.

Asimismo, el portavoz gubernamental chino subrayó que "no es el momento de culpar a China" por la situación actual, sino que Corea del Sur y Estados Unidos "deben cambiar sus decisiones y volver al sendero correcto".

En la misma línea, afirmó que China y Corea del Norte son "buenos vecinos" y que sus relaciones han estado siempre basadas "en la amistad", pero advirtió que "no fue China el causante del conflicto en la península", por lo que "no tenemos que ser quienes lo resolvamos".

Lu también se hizo eco de la conversación telefónica mantenida este domingo entre el consejero de Estado chino Yang Jiechi y el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, y aseguró "no tenía correlación alguna" con el lanzamiento fallido del misil.

Al contrario de lo que publicaron algunos medios chinos este lunes, Lu señaló que "China y EEUU mantienen comunicaciones muy estrechas" y añadió que tras el encuentro de Trump y Xi en Mar-a Lago, los pasados días 6 y 7, ambas partes quieren "promover la cooperación mutua y manejar nuestras diferencias".