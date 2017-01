Combustibles: el Gobierno cedió ante las petroleras y rige un nuevo aumento

Finalmente se concretó el acuerdo para que a partir de hoy se incrementen un 8% las naftas y el gas oil. Con este valor, la suba fue del 39% desde que asumió Mauricio Macri y en el sector presionan para que el ajuste se profundice un 24% más durante el año

El Gobierno y las empresas petroleras arribaron en la tarde de ayer a un acuerdo por el precio del barril de petróleo y de esta forma se facilitó el camino para que se implemente el aumento en el precio de las naftas y el gas oil.

A partir la madrugada de hoy las pizarras de la estaciones de servicios figuran con un incremento en el precio del 8%, en lo que sería la primera de las tres subas estipuladas para este año.

La petrolera estatal YPF, que posee el 57% de participación en el mercado, llevará en nuestra ciudad el litro de nafta Súper de $17,49 a $18,88, con lo cual llenar un tanque de 50 litros ahora saldrá $944, contra los $874,5 de antes. En tanto, el litro de nafta Premium pasa de $19,76 a $21,34, por lo que el tanque lleno costará $1.067.

Por su parte, el litro de diesel tendrá un valor de $17,50 (costaba $16,21 hasta ayer) mientras que el diesel Premium pasará de $18,31 a $19,77 .

Este aumento era uno de los reclamos de los petroleros que consideraban que los precios están atrasados. El incremento de los combustibles fue del 31% en 2016, y desde el sector plantean que la nafta debería subir al menos un 24% después de este ajuste.

Un acuerdo que se hizo esperar

Los consumidores fueron alertados desde el pasado fin de semana sobre la situación, por lo que las colas en la estaciones de servicio se acumularon el sábado, teniendo en cuenta que el incremento estaba previsto para las primeras horas del domingo.

Finalmente, las empresas petroleras decidieron esperar a que el Presidente Mauricio Macri realice el anuncio del acuerdo al que arribó con empresarios y gremios del sector para llevar adelante la explotación de Vaca Muerta, felxibilizando las condiciones de trabajo en el área.

En la jornada de ayer, cuando se esperaba que las estaciones iniciaran el día con los nuevos números, la decisión se volvió a postergar 24 horas. El Gobierno nacional no había podido consensuar durante la mañana con las petroleras una rebaja en el valor del barril de crudo que cobran localmente y por eso decidió frenar el incremento que pedían las empresas para las naftas.

La negociaciones pasaron a un cuarto intermedio luego del mediodía y finalmente en la tarde noche se informó sobre el acuerdo y el aumento en el precio.

El Gobierno, provincias y gremios venían conversando un cronograma para que el barril de crudo local empiece a converger con el precio internacional. La diferencia rondaba los 10 dólares a favor del petróleo argentino y había sido acordada en su momento por el la adminsitración kirchnerista para garantizar ingresos a las compañías y que no despidieran gente.

Desde que asumió el gobierno de Cambiemos, la idea fue ir normalizando esas variables. Pero en paralelo fue autorizando subas en los combustibles para compensar la suba de costos por la inflación. Las empresas habían solicitado una aumento superior a 8%, mientras que el Gobierno pretendía reducir ese ajuste al 6%. Finalmente primó la posición de las compañías.

Más allá del avance determinado ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, aclaró que el acuerdo no fue suscripto por todos los sectores dado que, según reveló, “un grupo de productores objetó la forma en que irán convergiendo los precios locales a los internacionales”. “Ellos podrían exportar el crudo y no venderlo en el mercado interno”, aclaró.

Los consumidores, “tristes” por un nuevo golpe al bolsillo

Tras conocerse la noticia, diario Hoy consultó a los ciudadanos que se encontraban en las estaciones de servicio, aprovechando para completar el tanque antes de que cambien las pizarras. Los platenses se mostraron afectados por el incremento y afirmaron que la situación obliga a modificar gastos en otros aspectos de su economía personal.

Hipólito, trabajador óptico, de 36 años, manifestó: “Tengo mucha tristeza porque mucha gente pensaba que iban cambiar algunas cosas en materia energética”. “Nos dicen a nosotros, como consumidores, que no usemos la electricidad. La verdad que no se entiende lo que está haciendo el ministro Aranguren”, criticó. Además el joven relató que durante el año perdió su trabajo en una empresa privada y afirmó que está viendo “mucha gente que sale a buscar comida a la calle porque no tiene para comer, gente que sale a buscar trabajo y no encuentra”. “Las cosas están cambiando para peor”, aseguró.

Por su parte, Roberto, empleado del sector frigorífico, dijo que la suba “complica y perjudica, porque afecta al bolsillo”. “En mi caso me afecta en lo cotidiano porque yo al auto lo uso para trabajar, no es un auto muy grande pero igual me consume”, señaló. “Yo trato de que mi familia pueda estar bien, pero esto afecta al bolsillo”, reiteró el trabajador de 41 años.

En tanto, Juan, propietario de un comercio en nuestra ciudad, consideró que “es un aumento importante”. “Yo uso el auto para trabajar así que no me queda más remedio que usarlo igual, no tengo escapatoria”, dijo con resignación. El hombre, de 41 años, tuvo que adoptar una estrategia especial para paliar los constantes incrementos de precios. “Tengo medido el aumento para no tener que recortar en otros aspectos, tanto en el combustible como en otros gastos que sabemos que van a seguir subiendo”, detalló.

Los incrementos en nuestra ciudad

- 8% es el aumento que rige para las naftas y el gas oil.

- 31% incremento de combustibles durante 2016.

- 24% pretenden sumar al ajuste las empresas del sector.

COMBUSTIBLE | A la medianoche llegará la remarcación de precios en los surtidoreshttps://t.co/MJVeD5bZNZ — Diario HOY (@diariohoynet) 10 de enero de 2017