Gremios y organizaciones partieron masivamente desde La Plata

Comenzó la movilización de la CGT











Organizaciones sociales y sindicatos comenzaron a manifestarse en Buenos Aires. Durante el acto de la tarde le pondrían fecha al paro general. En nuestra ciudad, las organizaciones sindicales partieron masivamente en caravana hacia Capital Federal.

A quince meses de haber asumido, el gobierno de Mauricio Macri enfrenta la primera protesta organizada por la CGT unificada, en rechazo a la política económica que lleva adelante la administración nacional.

La marcha, que cuenta con la adhesión de sectores de la oposición, movimientos sociales y representantes de cámaras empresarias, cerrará con un discurso de los tres miembros del triunvirato del consejo directivo, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, durante el que se espera que anuncien un próximo paro nacional para fines de marzo o principios de abril, según ellos mismos adelantaron ayer.

El acto central se desarrollará desde las 15 en la esquina de Diagonal Sur y Chacabuco, epicentro de la concentración.

Los gremios platenses

En nuestra ciudad, las organizaciones sindicales comenzaron a concentrarse desde temprano en la avenida calle 32 para luego agruparse en la rontoda de 120 y Diagonal 74 y así partir en caravana hacia Capital Federal.

Desde las 62 Organizaciones peronistas piden al triunvirato reflexionar

El Consejo Directivo de las 62 Organizaciones Peronistas expresó a través de un comunicado su “repudio a la forma en que la CGT ha convocado a una movilización que pone de manifiesto su debilidad”, ya que, según la entidad que lidera Gerónimo “Momo” Venegas, “para concretarla tuvo que acudir a partidos políticos oportunistas, movimientos sociales y un rejunte de expresiones que nada tienen que ver con el movimiento obrero organizado”.

Para las 62 Organizaciones Peronistas, “la decisión de la conducción de la CGT -en este contexto político- pone a los trabajadores como fuerza de choque de intereses ajenos al movimiento obrero”.

“Sus políticas erráticas la han llevado a un camino delineado por partidos de izquierda que nunca estuvieron vinculados con la ideología, los principios rectores, ni con la lucha del movimiento obrero peronista en la defensa de sus derechos”, agrega el escrito, al tiempo que concluye: “Cuando el reclamo es justo para el movimiento obrero, no hay que convocar a tantos sectores desperdigados, los trabajadores son sabios y si el reclamo es justo acompañarán a sus dirigentes, sin ser usados para fines espurios”.

Sin recolección de residuos

Desde la Municipalidad de La Plata informaron que, como consecuencia del paro general y movilización convocado por la CGT, no habrá recolección de residuos en el turno mañana. En los demás horarios, el servicio funcionará con normalidad.

“El movimiento obrero no está haciendo un acto político”

Carlos Quintana (UPCN)

“Esperamos que se restablezca el diálogo, pero queremos hablar para que después se cumpla. La desconfianza está, principalmente, en que se hacen acuerdos y después no se concretan. Es muy difícil tomar un compromiso, una resolución, como ocurrió con el tema de bonos, de los no despidos hasta marzo, y esto no ocurrió. El Estado, que es el garante del acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, no hizo nada. No ha habido ninguna actitud por parte del Gobierno en razón a los sectores empresarios.

La preocupación la tenemos todos. Uno ve cómo sigue cayendo el consumo, el empleo. Situaciones que le demuestran al Gobierno que el movimiento obrero no está haciendo un acto político, sino que está alertando a la actual gestión sobre lo que nos está pasando: despidos, achicamiento del consumo, y, por consiguiente, disminución de la producción. A esta cadena le falta un engranaje que motorice la confianza de la gente, la vuelta al consumo, el pleno empleo y la productividad. Esto es lo que estamos pidiendo”.

“Los trabajadores no la estamos pasando bien”

Julio Castro (Sosba)

“Lo que estamos esperando es que el Gobierno tome conciencia de que los trabajadores no la estamos pasando bien. En el sector privado hay mucha incertidumbre por el mantenimiento de las fuentes de trabajo, los compañeros se levantan a la mañana y les dicen que están suspendidos o los van a despedir; esta es una situación muy delicada. A su vez, vemos que con la modificación a la Ley de las ART, con el cambio de algunas pautas en los convenios colectivos de trabajo, se va llevando a una flexibilización de las condiciones laborales y ese proyecto no va a ser aprobado ni por los trabajadores ni por los dirigentes sindicales. La modificación de La ley de ART es a todas luces anticonstitucional porque quita muchos derechos de los trabajadores para poder litigar libremente. Todas esas cosas que a veces se declaman hay que practicarlas. Sería mucho más fácil decir vamos a reunirnos y vamos a buscar la mejor ley que podamos. No-sotros siempre decimos que sin empresas no hay trabajador, pero sin obreros tampoco hay empresas”.