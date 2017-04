Cómo evitar que la tarjeta de crédito se convierta en una pesadilla

Con el uso cada vez más frecuente del plástico, aumentan los peligros de abusos hacia los consumidores y las denuncias de los usuarios. Aquí, una guía para no pagar de más

De la mano de un alto índice inflacionario que el Gobierno nacional no logra bajar, la compra financiada se ha vuelto la protagonista del mercado argentino, y las tarjetas de crédito, un arma de doble filo.

Los consumidores reciben constantes ofertas de plásticos por parte de los bancos y para muchos se vuelve una odisea calcular los costos de financiación o mantenimiento, las opciones de planes de pago y la cancelación de deudas en partes o en su totalidad, mientras siguen abonando sus gastos diarios con tarjeta.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia dio a conocer ayer que entre los rubros más denunciados por los bonaerenses se encuentran “los servicios de los bancos, en especial los de las tarjetas”.

Ante esto, difundió algunas recomendaciones para evitar abusos:

- Tarjetas no solicitadas: cuando el usuario recibe un plástico por correo sin firmar nada, por ejemplo, se aconseja rechazarlo a través de una nota al banco emisor para evitar cualquier sorpresa.

De todas formas, desde la Defensoría advierten que no es para preocuparse ya que, si esa tarjeta no se activa ni se firma el contrato correspondiente, no puede generar ningún tipo de cargo de envío de resumen ni renovación automática.

- Renovación automática: para evitarla, se debe comunicar la negativa 30 días antes de la fecha de caducidad del plástico vigente, mediante una nota con copia -para poder conservar una sellada- o a través de una carta documento dirigida a la entidad emisora.

Es importante saber que el banco tiene la obligación de notificar al usuario la fecha de la renovación automática en los tres resúmenes anteriores.

- Promociones: las ofertas que realizan los bancos a través de las compras financiadas con las tarjetas de crédito deben ser cumplidas en la forma publicitada. En caso de que la entidad emisora no acredite los puntos prometidos o no reembolse el dinero del descuento en el tiempo señalado en la promoción, se puede iniciar el reclamo por los daños y perjuicios provocados por la situación.

- Se puede dar de baja el plástico sin haber terminado de pagar la deuda: los bancos emisores y tarjetas muchas veces aseguran que, hasta que los pagos pendientes no se cancelen, no pueden procesar la caducidad. Esto no es cierto, ya que la normativa establece que la baja puede ser solicitada aún habiendo deuda y que las entidades no pueden negarse a realizarla. En caso de que se rehúsen a efectivizar la desvinculación, será necesario presentar una carta documento.

- El precio pagado en una cuota debe ser el mismo que el de contado en efectivo: si el usuario observa en una publicidad, un ticket o un resumen de cuenta, por ejemplo, que esto no es así, puede hacer la denuncia.

- Cargos abusivos: son los que no están previstos en el contrato o que surgen de cláusulas injustas. También los servicios adicionales que no hayan sido solicitados por el usuario, como gestión de cobranza, envío de resumen, costo de financiamiento, exceso por límite de compra, cargo por adelantos o diferimiento de pago.

Frente a estos casos, la Defensoría recomienda impugnar los resúmenes mediante una nota con copia, para que sea firmada al momento de ser presentada al banco, junto con la tarjeta o carta documento, intimando al cese inmediato del cobro de esos cargos y al reintegro de las sumas de dinero facturadas de más con un 25% de indemnización más intereses.

- No pagar de más por una refinanciación: los intereses que cobran las tarjetas de crédito son los compensatorios por financiar la compra o los intereses punitorios que se generan cuando el titular no paga el mínimo de la tarjeta. Estos recargos tienen límites máximos estipulados por la Ley de Tarjetas de Crédito, como en el caso del interés punitorio, que es del 50 por ciento del monto de los intereses compensatorios. Se recomienda no firmar por apuro sin antes cotejar y consultar acerca de los efectos de esa refinanciación.

Empresarios piden controles sobre la venta de prendas nacionales

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Claudio Drescher, advirtió ayer que la Secretaría de Comercio de la Nación tendría que obligar a que la venta de productos financiados con los planes Ahora 3 y Ahora 6 “sea estrictamente de productos nacionales”, tal como se estableció.

“Deberán vigilar si lo que se vende es realmente argentino”, sostuvo, y explicó que “es sencillo diferenciar si algo viene del exterior”. Según Drescher, “en prendas es más fácil distinguirlo, en cambio en calzado es más difícil. Si una ropa tiene una etiqueta verde, se ve que es importada”.

En ese sentido, consideró que “la Argentina debe especializarse, tener su nicho de diseño y elaborar productos diferenciados para competir con la ropa que viene del extranjero”.

Oficializaron los planes Ahora 3 y Ahora 6

Ante el fracaso del plan Precios Transparentes, el Gobierno oficializó ayer el lanzamiento de los programas Ahora 3 y Ahora 6 para la compra de ropa, calzado y marroquinería de producción nacional en cuotas sin interés, hasta el 31 de diciembre. También prorrogó los planes Ahora 12 y Ahora 18 por el mismo tiempo, con tasas de interés de hasta el 28 por ciento anual, según el plazo.

Con las medidas publicadas ayer en el Boletín Oficial a través de la disposición 11-E, la gestión de Mauricio Macri busca recomponer una opción en el mercado que permita de manera real a las personas comprar en cuotas sin intereses, luego del intento de que los comercios exhibieran el verdadero costo financiero de los planes de pago.

La medida lanzada en febrero golpeó al mercado de tal modo que afectó las decisiones de compra de las personas, por lo que ahora el área de Comercio intenta reinstalar la idea del plan de pagos sin interés.