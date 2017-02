Con los precios volando por las nubes y el consumo arrastrándose por el suelo

Desde la asunción de Mauricio Macri, hay productos de la canasta básica que aumentaron hasta un 143%. El aceite, la leche, las papas, los fideos y el azúcar, al tope de los incrementos. Especialistas consultados por diario Hoy advierten sobre la falta de controles por parte del Estado

Lejos en el tiempo parece haber quedado la frase del Presidente Mauricio Macri cuando afirmó que “si la inflación no baja es culpa mía, no le voy a echar la culpa a otro”. Los meses pasan, y a pesar de la diatriba oficial que habla de un descenso del índice inflacionario, la realidad muestra que los precios no cesan en su escalada ascendente, cayendo el consumo y perdiendo poder de compra los salarios de los argentinos.

De acuerdo a diferentes organizaciones de consumidores consultadas por diario Hoy, desde el 10 de diciembre de 2015, cuando Cambiemos llegó a la Casa Rosada, y fruto de la devaluación y las políticas económicas del Gobierno, hay productos de la canasta básica que han tenido subas que trepan hasta el 143%, ocasionándole un duro golpe al bolsillo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esto llevó a que durante el año pasado, el consumo masivo de alimentos, bebidas y productos de higiene y tocador cayera un 4,7% a lo largo y ancho del país, consecuencia directa del descenso en el poder adquisitivo de los argentinos, que rondó de acuerdo al sector un 10%. A esto se le agrega que durante los últimos 14 meses la jubilación mínima registró una caída en su poder de compra del 8,71% y la de la Asignación Universal por Hijo (AUH), un 13,55%.

Según especialistas consultados por este medio, la situación actual podría agravarse teniendo en cuenta los ajustes tarifarios en la luz, el gas y el agua que se avecinan para los meses siguientes, lo que llevaría a que los productos de la canasta básica, en vez de retroceder, sigan en una escalada ascendente difícil de revertir al corto y mediano plazo.

Crecimiento sin freno

En un simple recorrido por los principales productos que componen la canasta básica alimentaria se puede constatar los fuertes aumentos que han sufrido elementos esenciales en la vida cotidiana de los ciudadanos. El producto que más ha subido en su valor es el vino en caja, infaltable en la mayoría de las mesas de los argentinos, el cual en diciembre de 2015 salía $16 el litro y ahora se consigue en las góndolas a $39, es decir, un incremento del 143%.

Le sigue en el crecimiento desmesurado de su valor el aceite de girasol: hace 14 meses atrás una botella de litro y medio de las marcas más reconocidas costaba $23, y hoy su precio no baja de los $51, lo que demuestra una suba de 123%. Vale recordar que el costo de este producto se elevó en gran medida debido a la quita del fideicomiso creado para el sector dispuesto por el Ejecutivo nacional.

Las frutas y verduras también tuvieron un alza importante en sus precios, ya que, al momento de asumir Macri, un kilogramo de batatas costaba $13, y en estos momentos el mismo trepa a los $29, un acrecentamiento del 122%. Además, los limones pasaron de 23 a 50 pesos, lo que significó una suba del 117%; las papas crecieron de 6 a 13 pesos, lo que equivale a un ascenso del 116%; y las manzanas de 22 a 41 pesos, con una suba del 80%.

Con otros productos esenciales para la subsistencia de la sociedad sucede lo mismo, como en el caso de la leche, que elevó su costo de $9,50 a $20, variando su precio en un 111%; los fideos guiseros se incrementaron de $8,50 a $18, un aumento del 110%; y el azúcar pasó de 8 a 16 pesos por kilo, un ascenso del 100%.

Idéntica situación se puede apreciar con otros artículos, como es el caso de los cigarrillos, que en las principales marcas se encarecieron un 107%, oscilando de 26 a 54 pesos; la yerba mate aumentó en promedio un 86%, yéndose de 35 a 65 pesos; la caja de hamburguesas de 4 unidades que antes se conseguía a $20 hoy se adquiere a $37, en una escalada del 85%; mientras que las clásicas gaseosas de litro y medio no retornable se revalorizaron en un 81%, costando ahora $29 cuando antes se adquirían por $16.

La impericia mostrada hasta el momento por parte de las autoridades gubernamentales en el ámbito económico para frenar la inflación y salir de la recesión impacta cada vez más en los sectores populares, dejando los bolsillos de la gente en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

La opinión de los especialistas

“El Gobierno incita la suba en los alimentos”

Roberto Dvoskin (Exsecretario de Comercio Interior)

“El gobierno de Cambiemos tiene una concepción particular: cree que favoreciendo en primer lugar a los sectores que pueden invertir, estos van a generar em­pleos y así van a dar una gran prosperidad a la Argentina.

En ese marco hay algunas medidas como la devaluación que han pegado con enorme fuerza en los sectores de menos recursos de la población, porque cuando se devalúa se favorece a los que exportan, perjudicando a quienes consumen los productos que se exportan.

En la Argentina se consume lo que se exporta. Nuestro país exporta carne y consume carne, exporta trigo y consume trigo, a diferencia de Alemania, que no exporta alimentos sino productos industriales. Cuando se exportan alimentos se genera una complicación con los precios en nuestro país, porque aumentan.

Los productos de la canasta básica suben porque las políticas del gobierno incitan la suba en los alimentos. Este es el modelo que la gente votó en 2015 y no nos podemos quejar de lo que la gente votó. Yo tengo que quejarme de si el modelo cierra o no cierra, y por el momento queda claro que el modelo está cerrando, pero con mayor pobreza y caída en el consumo y el poder adquisitivo”.

“No hay un control por parte del Estado”

Osvaldo Riopedre (Vicepresidente de ADECUA)

“Algunos productos subieron un porcentaje alto más que nada porque de parte del Estado no hay un control estricto sobre los acuerdos que se firmaron. Creemos que esto es una necesidad básica que no se hace, por lo que hay muchos precios regulados o acordados que si uno no los controla aumentan sin cesar.

No hay un control de precios por parte del Estado y por eso estamos preocupados. Creemos que si las cosas se firman es para cumplirlas y no que sea solamente para la foto, es necesario que se haga realmente un control sobre el mismo. A veces los incumplimientos no pasan porque no se acuerde el precio, sino porque el producto no está.

Creemos que debe haber un compromiso de parte de los empresarios, y un compromiso de control por parte del Estado, porque si no, vemos esta dicotomía de que los precios de productos claves para la canasta básica de los que menos tienen han crecido a niveles increíbles.

Debería existir algún ente de control que revise estas cosas, porque las empresas han tenido un gran beneficio en sus cuentas con los aumentos que se le han dado en los últimos meses”.

“2017, en materia de precios, va a ser muy duro”

Claudio Boada Titular de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC)

“Si nosotros hacemos un desagregado de los números de la inflación, que rondaron el año pasado el 40 y el 42% según las estimaciones, los que pierden son los que menos tienen, porque los productos que más subieron son los de consumo popular.

Lo que más aumentó fueron los alimentos, aceites, harinas, lácteos, derivados, carnes, y eso dio un promedio del 40% con otros productos que no se movieron en

lo absoluto, así que dentro de lo que es la inflación, le pegó más fuerte a los sectores asalariados más bajos, que son los más vulnerables.

Claramente los sectores más humildes vienen perdiendo mucho poder adquisitivo, porque los ingresos aumentaron un treinta y pico por ciento y la inflación un 40 y pico, ha habido una pérdida del 10% de la capacidad de compra.

La realidad marca que los sectores más vulnerables son los que más perdieron y los que más sienten esta situación. De acuerdo a lo que nosotros vemos, no hay un cambio en las políticas económicas para que pensemos que puede haber mejoras, por el contrario, parecería que este proceso va hacia una profundización de la pobreza”.

“Los pobres pagan el costo del ajuste”

Julio Gambina (Economista y Doctor en Ciencias Sociales)

“El gobierno de Mauricio Macri ha tomado la decisión evidente de favorecer a un sector de la población, que son los que más recursos tienen, y perjudicar notoriamente al sector asalariado, aquel que depende de una entrada fija, golpeándolo donde más le duele, que es en su poder de consumo.

Los pobres pagan el costo del ajuste que viene llevando adelante la administración de Cambiemos. Subir en forma desmesurada los precios de los principales productos populares de la canasta básica, así como también la manutención del IVA como método de rápida acción recaudatoria, y a su vez acabar con las retenciones al campo y a la minería ponen de manifiesto la determinación oficial de que sean los que menos tienen quienes paguen las consecuencias del ajuste.

El pensamiento de Cambiemos, con su lógica de los grandes ejecutivos en el poder, no hace más que sostener una situación muy compleja para la sociedad, porque si bien es cierto que con sus medidas los números de la macroeconomía pueden mejorar, la microeconomía, aquella que sufren los ciudadanos cada vez que van al almacén o a la panadería, es cada vez más débil y preocupante”.