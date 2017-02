“Con su detención, se comienza a hacer Justicia”

Así lo afirmó a diario Hoy Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo, soldado cuya desaparición se adjudica a César Milani. Amplio apoyo de la clase política al apresamiento del militar K

"Se hizo justicia y es un primer paso para que pague por todos los delitos que cometió”, así definió ante diario Hoy sus sensaciones Graciela Ledo, hermana del soldado Alberto Agapito Ledo, cuya desaparición, ocurrida en junio de 1976, se adjudica al exjefe del Ejército César Milani.

Ledo, que desde hace muchos años viene reclamando que el militar pague sus culpas por los delitos cometidos durante la última dictadura militar, sostuvo que “con su detención se comienza a hacer justicia y es una esperanza para que la Justicia en Tucumán se ponga las pilas, proceda de la misma manera que en La Rioja y lleve a juicio a Milani por delitos de lesa humanidad”.

En ese sentido, la militante por los Derechos Humanos aseguró que “nosotros lo que queremos es que Milani sea llevado a juicio por su responsabilidad en la desaparición de mi hermano y no que sea acusado por delitos menores, como viene sucediendo en estos momentos, donde solo está imputado por encubrimiento y falsificación, con lo cual podría evitar la cárcel”.

Igualmente, Ledo dijo que “su detención por parte de la Justicia riojana es un aliciente para que todos nosotros sigamos peleando en el mismo camino, que es el de la memoria, la verdad y la justicia, y para que la desaparición de mi hermano no quede impune”.

Ecos políticos

Las repercusiones en el mundo político por la detención de César Milani no se hicieron esperar, y fueron muchos los sectores que salieron a manifestar su satisfacción frente al hecho de que el exjefe del Ejército durante el segundo gobierno de Cristina Fernández haya sido apresado ayer en la provincia de La Rioja.

Una de las voces que se alzaron a favor del apresamiento del exgeneral fue la de la legisladora porteña por Confianza Pública, Graciela Ocaña, quien aseguró que “nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en una instancia de mediación y la verdad que es un personaje parecido a Massera, da terror. Esto es una muestra de cómo se presionaba a la Justicia en las épocas del kirchnerismo”.

Para la exinterventora del PAMI, “en su momento dijimos que este hombre, que también está procesado por enriquecimiento ilícito, debe estar preso por la desaparición forzada de personas y torturas cometidas. Creo que Cristina Fernández debe explicar cómo fue que defendieron a este personaje, que es nefasto”.

En el mismo sentido se expresó la titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Nora Cortiñas, quien dijo sentir “satisfacción” por la detención de Milani y consideró que se trata de “un día especial y emblemático”, al tiempo que dijo esperar “que siga preso”. Para la dirigente de los Derechos Humanos, el ahora general detenido “es un general de la democracia enferma. Fue reprobado como jefe del Ejército y hubo una decisión que no fue un error, no fue una equivocación, sino una decisión tomada desde la presidencia de Cristina Fernández”, y remarcó que durante la pasada década “hubo impunidad para que no fuera juzgado por la Justicia”.

En la misma sintonía se mostró la diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien sostuvo a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter que “gracias a Dios se demuestra que CFK tuvo como jefe del Ejército a un genocida y partícipe necesario en la muerte de Nisman”. Además, recordó que ella “denunció a Milani por enriquecimiento ilícito y tuvo que soportar ser denunciada por el genocida hoy detenido”.

Múltiples causas en contra

César Milani se encuentra acusado en la Justicia no solo por el secuestro de Pedro Adán Olivera, su hijo Ramón Alfredo Olivera y la desaparición de Alberto Agapito Ledo. Sobre su persona pesan una serie de denuncias que van desde enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez federal Daniel Rafecas investiga a Milani por la compra de inmuebles en diferentes barrios de los más caros de la ciudad de Buenos Aires, lo cual no se condice con el sueldo que recibía como titular del Ejército y que para hacerse con ellos se habría hecho de dinero “sucio” proveniente de la corrupción.

A eso se le suma una gran cantidad de rodados y casas a nombre suyo o de familiares directos, que tampoco se podrían justificar y que han sido puestos bajo la lupa judicial, en lo que significa otro claro ejemplo del descontrol del dinero público establecido durante los gobiernos kirchneristas. Además, el juez Rodolfo Canicoba Corral lo investiga por haber gastado con dineros del Ejército más de $16.000 en whisky y comida para una cena, por lo que es acusado por “la posible utilización de fondos públicos con fines privados”.

Línea de tiempo de un general en problemas

Junio 1976 Desapareció el soldado Alberto Agapito Ledo, de lo cual Milani es acusado

Marzo 1977 Participó en el secuestro de Pedro Adán Olivera y su hijo Ramón Alfredo Olivera

Julio 1979 Los Olivera denunciaron por primera vez a Milani por sus secuestros

Agosto 1984 En el Nunca Más de La Rioja apareció escrita su participación en la dictadura

Mayo 2010 Fue acusado de haber participado en los levantamientos carapintadas de los años 80

Julio 2013 Fue designado por Cristina Kirchner como jefe de Estado Mayor General del Ejército

Abril 2014 Fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito

Febrero 2017 Quedó detenido en La Rioja por orden del juez Daniel Piedrabuena