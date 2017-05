Confirman los procesamientos de De Vido y Jaime por contratos ferroviarios

La Sala I de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de dos ex funcionarios muy importantes del kirchnerismo: el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV) Julio De Vido y el ex secretario de Transporte y actual recluso en la cárcel de Ezeiza, Ricardo Jaime.

