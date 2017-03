Conflicto docente: dictaron la conciliación obligatoria





















Así lo resolvió el gobierno provincial. Fue durante un encuentro con varios momentos de tensión. Mientras algunos sindicatos acataron la medida, el Frente Gremial la rechazó y sus dirigentes confirmaron que se sumarán al paro nacional de 48 horas

En una jornada donde las altas temperaturas mermaron gracias a la lluvia que cayó durante la madrugada, el calor volvió a subir en el termómetro de los funcionarios y de algunos dirigentes gremiales que ayer nuevamente se encontraron en la denominada Mesa Técnica Salarial en horas del mediodía, en la sede del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo fue intentar destrabar el conflicto docente y, como no hubo acuerdo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria.

En la reunión participaron funcionarios de primera línea del gobierno provincial y los representantes de los gremios docentes, entre ellos el Soeme y UPCN. Fue el cuarto encuentro de los últimos 30 días, el cual comenzó con una nueva propuesta realizada por el Ejecutivo, que ofreció abonar una suma no remunerativa a cuenta del incremento salarial que se acuerde, con la condición de que se levante el paro previsto para el próximo lunes y martes.

El monto del dinero prometido por la Provincia variaba de acuerdo al cargo e iba desde $800 para sueldos de hasta $15.000, $1.200 para los salarios ubicados entre $15.000 y $20.000, $1.600 para los comprendidos entre $20.000 y $30.000, y $2.000 para los que perciben más de $30.000, a pagar antes del 15 de marzo.

La oferta fue rechazada por el Frente Gremial (Suteba, FEB y Sadop) y algunos otros sindicatos por considerarla “insustancial” y por no “abarcar los pedidos de los trabajadores”. También anticiparon que no acatarán la conciliación (que implica retrotraer el conflicto a su punto inicial, sentarse a negociar y suspender las medidas de fuerza), por lo que irán al paro. La postura no fue unánime: otros sindicatos decidieron acatar la medida dispuesta por el Ministerio de Trabajo, con lo cual no se sumarán al cese de actividades.

Distintas fuentes consultadas por diario Hoy afirmaron que el Ministerio de Trabajo de la Provincia tiene plenas facultades para dictar la conciliación obligatoria, con lo cual desoírla puede dar lugar a severas sanciones que van desde la aplicación de fuertes multas económicas hasta la quita de la personería gremial. En ese sentido, pese a que la Constitución bonaerense establece que debería haberse creado un organismo imparcial para intervenir en este tipo de conflicto, la Suprema Corte nunca le quitó facultades a la cartera laboral para cumplir esta función. Es decir, hasta tanto se conforme el mencionado ente, el ministerio que hoy conduce Marcelo Villegas puede y debe seguir interviniendo en este tipo de disputas salariales.

En ese escenario, según pudo saber este medio, durante el encuentro de ayer se registraron picantes cruces. Por ejemplo, uno de los sindicalistas acusó de “coimeros” a funcionarios provinciales, lo que generó un revuelo importante que recién pudo calmarse cuando el gremialista se retractó y pidió disculpas. Asimismo, hubo discusiones calientes por las supuestas motivaciones que, según los funcionarios provinciales, tendrían algunos dirigentes gremiales para ir al paro.

Además, desde el gobierno de María Eugenia Vidal cuestionaron “la excusa” de la no convocatoria a la paritaria nacional como principal motivo para que no comiencen las clases. “En dos ocasiones, el anterior ministro de Educación, Alberto Sileoni, cerró esa paritaria por decreto, y en otra oportunidad la firmaron luego de los acuerdos sellados en las provincias”.

De poco sirvieron los sándwiches de jamón crudo y el café que había ofrecido el personal del Ministerio de Economía para intentar que la mesa de negociación fuera más amena.

Vidal les habló a los educadores

La gobernadora de Buenos Aires decidió ayer hablarle a los docentes a través de su cuenta de Facebook y explicó la propuesta realizada en el encuentro paritario.

“Les quiero hablar especialmente a los docentes, a los que conocí y escuché recorriendo la Provincia, a los que se esfuerzan, a los que no faltan nunca, a los que dejan su corazón en el aula. En estos últimos días habrán oído muchas cosas sobre cuál es la mejora salarial que les estamos ofreciendo”, así arranca el posteo de la gobernadora en su cuenta de Facebook.

Según Vidal, los docentes merecen “ganar mejor” y reconoce que esperan más de ella. La mandataria pidió luego “trabajar juntos” para que ganen un “sueldo justo”, empezando por un esfuerzo “que se pueda cumplir”.

Vidal señaló que realizaron la oferta para que los chicos puedan arrancar las clases y los educadores estén en las aulas. “La hicimos pensando en ellos, solo en ellos, con la realidad de la Provincia sobre la mesa y quitando de esta discusión cualquier interés político”, concluyó su mensaje.

Los números de la propuesta oficial

Se ofreció el pago de una suma no remunerativa a cuenta del incremento salarial a abonar antes del 15 de marzo

-$800 para los docentes que cobran hasta $15.000

-$1.200 para los que cobran entre $15.000 y $20.000

-$1.600 para los que cobran entre $20.000 y $30.000

-$2.000 para los que cobran más de $30.000