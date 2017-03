Conflicto docente: no hubo acuerdo y seguirán las negociaciones

La reunión pasó a cuarto intermedio

En la mesa técnica de ayer no se trató propuesta salarial alguna y hubo insólitas discusiones que hasta incluyeron los programas de chimentos de la tarde

Finalmente ayer se hizo la reunión técnica salarial convocada por el gobierno bonaerense en el Ministerio de Economía. Estuvieron funcionarios provinciales y representantes de todos los gremios docentes, incluidos el Frente Gremial (Suteba, FEB y Sadop) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme).

Tras no haber un acuerdo entre las partes, se pasó a un cuarto intermedio y está previsto que hoy se comunique cuándo se realizará la nueva reunión. Todo indica que se intensificarán las negociaciones con el objetivo de intentar garantizar que comiencen las clases en tiempo y forma.

En rigor, distintas fuentes consultadas por diario Hoy calificaron la reunión de ayer como “un espectáculo circense” a punto tal que no se llegó a discutir propuesta salarial alguna. Es más, a la reunión ingresó un grupo de docentes que se sintieron ofendidas por la forma en la que habían sido tratadas en un programa de chimentos que se emite en horas de la tarde en un canal de televisión. El motivo de la queja radicaba en que, en esa emisión televisiva, se había informado que una de ellas se había ido a veranear a Punta del Este.

Tan concurrido fue el encuentro de ayer que, en la mesa de negociaciones, ni siquiera había lugar y no alcanzaron los sándwiches de miga, ni el agua y el café que había servido el personal del Ministerio de Economía. La falta de espacio llevó a que funcionarios provinciales tuvieran que dejar su asiento para que se pudieran ubicar algunos dirigentes gremiales.

En ese contexto, quien llevó la voz cantante del gobierno provincial fue el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, quien le recriminó a un grupo de dirigentes sindicales el hecho de anunciar su adhesión a un paro nacional de 48 horas, que afectará el inicio de clases, en momentos en que aún están abiertas las negociaciones en la Provincia. “Casi ninguno de ustedes es un sindicato nacional”, azuzó Finocchiaro.

En rigor, los únicos gremios nacionales que formaron parte del encuentro de ayer fueron el Soeme, Upcn y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

“En más de los 30 años de experiencia que tengo como abogado defendiendo trabajadores y organizaciones sindicales, es la primera vez que veo que se negocia una paritaria con un paro ya decretado. Todo sindicalista con dos dedos de frente sabe que una medida de fuerza de este tipo es el último recurso cuando ya no hay nada más que hablar. Esto parece un mundo al revés”, agregó el apoderado del Soeme, Guillermo Chávez, que ayer también participó en la mesa técnica salarial.

Cabe recordar que el paro de 48 horas para los días 6 y 7 marzo fue convocado por la Ctera, una confederación nacional que, como tal, no tiene ni voz ni voto en la negociación salarial bonaerense. Es más, la paritaria nacional de la que participaba Ctera pasó a ser historia, siendo una consecuencia lógica del hecho de que el Ministerio de Educación es una cartera que no administra ni una sola escuela primaria y secundaria en el país.

Además del titular de Escuelas, ayer estuvieron presentes el ministro de Economía, Hernán Lacunza, y su par de Trabajo, Alejandro Villegas.

En el encuentro también se registraron algunos cruces entre representantes sindicales. Por ejemplo, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, dijo que proponer un acuerdo similar al que aceptaron los gremios estatales bonaerenses “es subestimar a los docentes”. Susana Mariño, del Soeme, no se la dejó pasar: “Te pido por favor que tengas más respeto por los trabajadores estatales y más cuando estamos presentes quienes logramos hacer ese acuerdo, que consideramos es muy beneficioso para no seguir perdiendo frente a la inflación”. Hizo referencia al inédito mecanismo que posibilita que los salarios de los empleados enrolados en la Ley 10.430 se actualicen automáticamente, en función de la inflación real.

“La única propuesta fue a lo que dé la inflación”

Mirta Petrocini

Titular de la FEB

“La única propuesta fue que la oferta es a lo que dé la inflación. Traducido, en enero sería de 112 pesos para un maestro que recién se inicia y de 170 pesos para un docente que tiene la máxima antigüedad. Cuando les preguntamos cuánto va a impactar en el sueldo inicial y en las cifras remunerativas, no supieron contestarnos. Como mínimo, es desprolijidad e improvisación. Por eso se convocó a un cuarto intermedio.

El paro para los días 6 y 7 de marzo es nacional y lo vamos a llevar adelante más de 70 sindicatos del país por la no convocatoria del Gobierno nacional a la paritaria nacional. Porque falta una complementariedad que hay que definir con el Gobierno nacional, que es el Fonid, el Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Ahora, miércoles (por hoy) y jueves vamos a debatir en las escuelas, en los distritos, en asambleas y el viernes concluiremos en plenarios y congresos.

La exigencia del Gobierno para que se levante el paro fue fuerte y evidente, casi permanente. Nos decían: ¿Qué pasa si venimos con una propuesta?, ¿levantan las medidas de fuerza?”.

“Fue una gran improvisación”

Roberto Baradel

Titular de Suteba

“Hay una cuestión a nivel nacional que es el reclamo de una paritaria nacional, que es responsabilidad del ministro Esteban Bullrich, pero también tiene que hacerse cargo el gobierno provincial para resolver la paritaria bonaerense y, la verdad, hoy llegamos a este estado de cosas.

Al fondo del incentivo docente lo quieren transferir, junto con el de composición salarial, a la órbita del Ministerio de Educación Interior para convertirlos en fondos de libre disponibilidad, con el fin de que lleguen a las provincias y los gobernadores puedan hacer lo que quieran con eso.

La reunión de hoy (por ayer) fue una gran improvisación por parte del gobierno. No hubo propuesta salarial. Increíble. Lo único que atinaron a decir los ministros fue que estaba vinculada a la inflación, pero cuando les preguntamos cómo iba a impactar en el salario de un maestro de grado en enero y febrero, no sabían.

Además, es lamentable la convocatoria de 60.000 voluntarios por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal. Primero, porque es ilegal y después, ¿un padre dejaría a sus hijos a desconocidos? Yo creo que no”.

El incentivo docente, en el centro de la discusión

En su primera participación en las negociaciones salariales del sector docente, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) presentó una serie de planteos que, entre otros ítems, apuntan a la necesidad de actualizar y modificar el mecanismo de asignación de recursos del denominado incentivo que reciben los educadores y se paga con recursos federales.

Concretamente, luego de un meduloso análisis, desde el Soeme estiman que para lograr una mejora efectiva en los salarios del sector resulta imperativo que la Provincia “tome el toro por las astas” y que, en lo sucesivo, “asuma la discusión definitiva respecto a las sumas en negro que reciben nuestros compañeros como Fondo Nacional de Incentivo Docente, formalizándolas al básico y con carácter remunerativo para que, de esa forma, cualquier incremento salarial que en el futuro se convenga impacte de manera total y alcance el 100% de los salarios y no el 87%, como es la actual incidencia”.

“Va de suyo que la aludida merma se produce debido a la exclusión del mencionado incentivo en el aumento propuesto por el Gobierno”, agregaron desde el sindicato.

Cabe recordar que este plus se creó en los años 90 como una “norma de emergencia” ante las medidas de fuerza y la famosa Carpa Blanca que instalaron los educadores en Plaza de Mayo contra las políticas de ajuste que llevaba adelante el menemismo. Desde ese entonces, y pese a que pasaron gobiernos de distintos colores políticos, incluyendo doce años de kirchnerismo, el mecanismo de asignación de recursos nunca se modificó.

“Dicha norma de emergencia fue muy útil para la coyuntura, ya que solo tendría -en principio- una vigencia de cinco años. Hoy se ha transformado en una pesada mochila que lleva cada docente sobre sus espaldas, impactando no solo en el salario sino también en aportes de la seguridad social, tornándose imperioso que este importe sea abonado por la Provincia de manera remunerativa y bonificable en su totalidad. Va en congruencia con las otras paritarias estatales, en las que se pactó otorgar el incremento sobre la totalidad de la masa remunerativa. Solo de esta forma el Fondo Nacional de Incentivo Docente volvería a cumplir con su primigenia finalidad, que es la capacitación de los docentes y la calidad educativa”, destacaron desde el sindicato que ayer tuvo como representante a la dirigente Susana Mariño en la mesa técnica salarial que se llevó a cabo en el Ministerio de Economía.

El planteo del Soeme también hace referencia a la necesidad de modificar el esquema de coparticipación federal que lleva a que la Provincia sea económica inviable. “Aporta el 41 % al PBI nacional y solo recibe como coparticipación casi la mitad de dicho guarismo. Por tanto, nuestro sindicato entiende que para financiar la educación pública y todo el funcionamiento del Estado, la problemática salarial corre en estricta verdad por otro carril, que es ni más ni menos que una decisión y voluntad política de reclamar la verdadera participación que le corresponde a la Provincia de Buenos Aires en el reparto de los fondos coparticipables”.

Como conclusión, destacaron: “Sin ninguna duda, la pelea radica en que la Nación otorgue a la Provincia lo que le corresponde por su participación en la producción nacional. Bajo tal solución nos ahorraríamos el permanente conflicto que, año tras año, aqueja a nuestros docentes y alumnos respecto al inicio de las clases”.

“Analizaremos si es factible dictar la conciliación obligatoria”

Marcelo Villegas

Ministro de Trabajo bonaerense

“Nosotros tenemos toda la intención de trabajar, si es necesario, hasta el domingo a la noche, que es la instrucción de la gobernadora y todo el equipo, para que las clases comiencen. Lo cierto es que en función de una supuesta no convocatoria a una supuesta no paritaria del Gobierno nacional, los colegios públicos de todo el país no van a tener clases, seguramente los colegios privados sí, y en la Provincia de Buenos Aires 4,1 millón de chicos no tendrán la oportunidad de comenzar las clases, y un millón y medio no podrán asistir a los comedores escolares.

Nosotros vamos a seguir trabajando. En condiciones normales, con un paro no se negocia, pero vamos a seguir negociando, y a partir de las próximas horas, con los resultados de las reuniones que vamos a llevar adelante, analizaremos si dictar la conciliación obligatoria es factible o no”.

“No queremos que los derechos de los chicos se vean vulnerados”

Alejandro Finocchiaro

Director General de Cultura y Educación de la Provincia

“Lo que nos interesa a nosotros, lo que está en juego, es que el lunes los chicos de la Provincia de Buenos Aires comiencen las clases porque no queremos que los derechos de los chicos se vean vulnerados. Los gremios durante años le pidieron al Gobierno nacional que el Salario Mínimo, Vital y Móvil esté un porcentaje arriba de eso para garantizar un piso mínimo, y lo dio este Gobierno. El ministro Bullrich ha dicho que los va a convocar después de que se cierren los salarios en cada provincia, pero no quieren el diálogo.

Ellos nos han hecho sus demandas, nosotros, además de preguntarles de que si la propuesta era satisfactoria levantaban el paro del lunes y martes, y cuando nos dijeron que no le pedimos en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires y en nombre de la sociedad toda que levanten el paro y sigamos negociando, pero por toda respuesta recibimos un no”.

“No van a perder poder adquisitivo”

Hernán Lacunza

Ministro de Economía provincial

“Queremos disipar todas las dudas de los que están al frente del aula hoy, garantizándoles por escrito, ya que la paritaria es una institución que después se rectifica en sede judicial, cuál es el compromiso de la Provincia de acompañar, ya que el docente con nuestra propuesta no va a perder poder adquisitivo. No se puede negociar una institución, una paritaria provincial que involucra a 300.000 docentes y a 4 millones de alumnos con la sensación de tener la soga al cuello con la amenaza de paro. Nosotros los invitamos a los gremios a mover el paradigma de acción, ya que aquellos que tenemos varias décadas en el lomo no recordamos ninguna propuesta tan flexible como la que hemos presentado.

Tenemos la esperanza de que 4 días antes del lunes nos volvamos a juntar y podamos cambiar esta decisión ya tomada del paro y hablar con los chicos en las aulas”.

Vidal convocará a 60.000 voluntarios

En medio de la dura negociación salarial docente, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo ayer que convocará a los 60.000 voluntarios que se ofrecieron ante el paro de 48 horas de los maestros, aunque aclaró que será para que den apoyo escolar.

Vidal aclaró: “La tarea de nuestros docentes en la Provincia tiene un valor que no puede ser reemplazado, pero sí hay muchas redes de educación no formal en la Provincia: comedores, municipios, asociaciones vecinales, clubes de barrio, lugares donde se da apoyo escolar”.

