Conflicto docente: Vidal anunció pago de un plus por presentismo











Será de $1.000 por única vez, a abonarse el mes que viene. También comunicó que dará un adelanto, de $1.500 a $3.750, a todos los educadores a cuenta de la paritaria. Además, denunció que “algunos gremios tienen vocación de conflicto” y que “hace semanas” dejaron de dialogar

Buscando destrabar el conflicto docente, que ha llevado a que algunos gremios entren hoy en su octavo día de paro desde que comenzó el ciclo lectivo la semana pasada, la gobernadora María Eugenia Vidal efectuó ayer el anuncio de dos medidas centrales para restablecer el normal funcionamiento de las clases.

La primera de las acciones ejecutadas por la mandataria provincial fue el pago por única vez para el corriente mes de $1.000, en concepto de gratificación no remunerativa, para aquellos docentes que hayan concurrido a dictar clases los días en que se llevaron adelante las medidas de fuerza, como una especie de premio o plus al presentismo.

El otro anuncio fuerte de Vidal consistió en establecer una suma remunerativa por persona, como un anticipo en el mes en curso y a cuenta del aumento que se otorgue en el primer trimestre del presente año. Esta retribución será de $1.500 para los sueldos inferiores a $15.000, de $2.250 para los salarios que van de los $15.000 a los $20.000, de $3.000 para las remuneraciones de $20.000 a $30.000, y de $3.750 para los haberes mayores a $30.000.

La gobernadora estuvo acompañada de los ministros Hernán Lacunza (Economía), Marcelo Villegas (Trabajo) y Alejandro Finocchiaro (Educación), y en sus palabras recalcó que, frente al reclamo de los maestros a acceder a una justa retribución por su “fundamental aporte a la comunidad”, está “el derecho de los niños a aprender y el derecho de los padres a la educación de sus hijos”.

En ese sentido, aseveró: “Le digo a la sociedad que pongo todas las cartas sobre la mesa. No voy a especular, no soy candidata, y mi único interés son los chicos y sus familias. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos, pero no soy candidata. No me importan los cargos públicos. Me interesa dar este debate”.

Diálogo, ante todo

La mandataria resaltó que el conflicto docente se encuentra enmarcado “dentro de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia”, y aseguró que en ese ámbito citaron para hoy a las 17 en el Ministerio de Economía a una nueva reunión con los gremios.

Vidal denunció que “algunos gremios tienen vocación de conflicto” y que “hace semanas dejaron de dialogar para alcanzar una solución al reclamo”. Consultada sobre si su gobierno piensa recurrir a un decreto para cerrar la paritaria en caso de que el conflicto se siga extendiendo, la gobernadora sostuvo que no hay ninguna resolución al respecto: “Vamos a seguir con las conversaciones, tratando de evitar una decisión de ese tipo”, aseveró al momento de dar a conocer el plus por presentismo.

Por su parte, el ministro Finocchiaro indicó que se analiza la posibilidad de usar las vacaciones de invierno para recuperar los días de clases perdidos por los paros docentes. “Claramente puede utilizarse parte del receso invernal. Evaluaremos alternativas que serán dadas a conocer para que todos estos días que se han perdido puedan ser recuperados”, destacó.

En el mismo sentido, Hernán Lacunza ratificó el descuento de los días de paro y expresó que para un docente con salario medio de 19.000 pesos la merma diaria será de 600 pesos por adhesión a la huelga. Para graficar la situación, el ministro de Economía dijo que si los maestros se pliegan a los diez días de paro anunciados por los gremios, un trabajador que cobra el salario medio tendrá un descuento de $6.000 y uno que recién comienza, una deducción de $3.000, a razón de $300 por día.

Frases de una jornada caliente

- “Les pido a los dirigentes docentes que se sinceren y digan si son kirchneristas”.

- “El paro perjudica en primera instancia a los chicos que no tienen clases”.

- “Algunos gremios hace semanas dejaron de dialogar para alcanzar una solución”.

- “No somos ingenuos, sabemos que para dialogar necesitamos dos partes”.

- “No me importa si pierdo una elección por esta discusión”.

- “Los intereses partidarios, políticos y personales tienen que estar afuera de la mesa”.

Nuevo encuentro entre el gobierno y los gremios

Hoy a las 17 el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires será sede de un nuevo encuentro entre el gobierno provincial y los gremios docentes para intentar llegar a un arreglo en un conflicto que se alarga en el tiempo.

Al mismo están invitados todos los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la Educación, tanto los que acataron la conciliación obligatoria dictaminada por el gobierno provincial como aquellos que no.

Entre los gremios que se muestran dispuestos a la negociación y al diálogo se encuentran el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Por su parte, se espera que algunos de los gremios enrolados dentro del denominado Frente de Unidad Docente Bonaerense, como son los casos de Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba, concurran al cónclave y comiencen a acercar posiciones con el gobierno provincial.

Antes de esta reunión, la gobernadora María Eugenia Vidal dejó en claro que lo que se busca con la misma “es lograr un acuerdo que nos permita que los chicos estén en el aula y los docentes ganen el mejor salario posible que les podamos pagar”.

