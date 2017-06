Estalló el escándalo por la situación de los jubilados

Conmoción en Anses por el suicidio de un abuelo en una oficina de Mar del Plata





Los trabajadores del organismo decidieron realizar una jornada de paro en todo el país por el trágico hecho. Señalaron que no van a ser “cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”. Por su parte, desde la institución dijeron que el hombre había concurrido por un “trámite de rutina”

Durante la mañana de ayer, un dramático hecho conmocionó a la ciudad de Mar del Plata y en particular a los trabajadores de la Anses, cuando un jubilado de 91 años se quitó la vida en una dependencia de este organismo ubicada en la ciudad costera.

Desde la institución previsional, que conduce Emilio Basavilbaso, intentaron desligarse del episodio informando que el hombre había concurrido a realizar un simple “trámite de rutina”, un cambio de domicilio.

Sin embargo, los trabajadores de la sucursal marplatense remarcaron que existe un alto grado de preocupación por las condicones de las tareas que desarrrollan, indicando que muchos jubilados concurren angustiados a la entidad como resultado de las políticas aplicadas por el Gobierno.

Dicha situación se repite en distintas partes del país, por ese motivo fue declarado un paro nacional de 24 horas tras el fallecimiento del anciano.

Los hechos

Minutos antes de las 11 de ayer, Rodolfo Oscar Estivill tomó una pistola que llevaba en el bolsillo, se despidió de su sobrina y una hija (quienes lo habían acompañado) y se disparó un tiro en la cabeza tras expresar a los gritos “ya no aguanto más, este es mi destino, no puedo seguir viviendo en esta situación”, ante la presencia del personal de atención y de unas 300 personas que se encontraban realizando trámites.

Un testigo afirmó que el anciano había ingresado alterado, e incluso se lo escuchó insultar y gritar: “A las únicas que tengo que darles explicaciones son mis sobrinas, que son las que me ayudan”. En un momento se dirigió a las escaleras que llevan al primer piso, con la excusa de ir a saludar a un amigo, pero en el camino sacó un revólver que mostró a los presentes y luego se efectuó un disparo detrás de una oreja. El anciano recibió rápidamente atención médica y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos donde ingresó en estado crítico y, finalmente, perdió la vida.

“Esto no da para más”

Por medio de un comunicado, la institución previsional reportó sobre los hechos y señaló que “la gestión que iba a realizar es un trámite de rutina sin complejidad”. También circuló la versión de que el hombre se encontraba con importantes problemas para poder cubrir sus necesidades económicas básicas.

Ante el lamentable hecho, trabajadores de Anses de todo el país convocaron ayer a un paro nacional de 24 horas, que cumplen desde hoy. El jefe de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Leonardo Fabré, confirmó la medida de fuerza y advirtió que los trabajadores no van a ser “cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”. “Esto no da para más. Mañana (por hoy) habrá paro general en Anses. Un jubilado se pegó un tiro en nuestras dependencias. Ya basta. Esto es un genocidio”, sostuvo el gremio en un comunicado.

En tanto, la delegada de Apops en Mar del Plata, Sandra Mayol, afirmó que “hay que controlar la seguridad en cada dependencia. Con el nivel de angustia de este hombre la tragedia pudo haber sido mayor. Antes de dispararse en la cabeza apuntó a la nada. Deja a la vista que no tenemos ningún tipo de control”. Además, Mayol advirtió que “están pasando muchas cosas a nivel país, como suspensiones de beneficios de discapacitados, por lo que vienen a pedir datos de pensiones viejas. Aunque la gente entienda que son para acreditar datos, una persona grande piensa que le van a sacar el beneficio. Y vienen con un nivel de angustia importante. Eso nosotros lo venimos diciendo”.



Antecedentes penosos

El dirigente sindical Leonardo Fabré recordó un caso ocurrido dentro de las oficinas de Anses en 1996, en la misma ciudad. “Esta es la segunda vez que ocurre una muerte violenta de estas características. También en Mar del Plata, en el año 96, año de la privatización del sistema, un anciano asesinó al jefe de una delegación”, rememoró con preocupación. En esta ocasión, aseguró: “No vamos a ser testigos silenciosos. No vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”.

Asimismo, es pertinente señalar un hecho ocurrido en la ciudad de La Plata el 19 de febrero del año pasado, cuando un jubilado falleció en la sede del PAMI, en momentos en que estaba reclamando que le habilitaran una cama para poder ser internado. La víctima, identificada como Belarmino Roger González, se vio obligada a concurrir a ese lugar luego de que le negaran la correspondiente atención en la clínica de cabecera asignada por el propio instituto. En ese momento, comenzó a sentirse mal, se descompuso y terminó falleciendo.

Pánico y un paro cardíaco en medio del acontecimiento

El conmocionante episodio desarrollado en la sede del Anses generó un fuerte impacto en los empleados del lugar. En un video registrado por medio de un teléfono celular, se pudo observar cómo los presentes, así como el personal de atención, entró en pánico durante los segundos

previos a que el jubilado decidiera quitarse la vida.

La situación más complicada la atravesó un empleado del área administrativa, de 55 años, quien sufrió un paro cardíaco, aunque luego se conoció que se encontraba estable. De todo modos, según testigos, varios trabajadores de la dependencia entraron en estado de shock.

Además, tras el disparo hubo desmayos y ataques de pánico, mientras que muchos decidieron salir corriendo del lugar.

CONMOCIÓN EN #MarDelPlata | Un jubilado se pegó un tiro en la sede de Anses pic.twitter.com/5jvb4pUgEm — Diario HOY (@diariohoynet) 29 de junio de 2017