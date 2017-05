Cooperativistas tomaron el Ministerio de Energía en rechazo al tarifazo

Trabajadores cooperativistas volvieron a tomar hoy la sede del ministerio de Energía de la Nación, en rechazo al tarifazo que se les aplicó para poder seguir funcionando. Los manifestantes afirmaron que se quedarán por lo menos 48 horas en el lugar.

"Nos llegó una boleta de gas de 3 millones de pesos. Tenemos bronca". Al respecto, agregó: "!Qué nos explique alguien qué vamos a hacer! ¿Cómo hacemos para entrar en un plan de pago?", indicó uno de los referentes en declaraciones radiales.

Esta no es la primera vez que trabajadores de CueroFlex y otras cooperativas realizan una medida de fuerza en esa dependencia del Estado. En noviembre de 2016, integrantes de empresas recuperadas habían tomado el ministerio de Energía por la suba de tarifas.

"El costo productivo que tenemos no lo podemos trasladar a nuestros precios, porque si no el ciudadano del pueblo no lo puede consumir, y nosotros tendríamos que cerrar igual", concluyó otro de los cooperativistas.